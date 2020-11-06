江苏“鲲鹏+昇腾”生态创新中心2.0正式启动

2019年我国数字经济规模再创新高，在GDP中占比超过三分之一，其中，数字经济增加值超过1万亿元的省份包括广东、江苏、浙江、上海、北京等。在江苏，数字经济规模占其GDP的比重已达40%，位列全国前列。

11月5日，江苏数字经济建设又有新进展。由南京市江北新区管理委员会、江苏鲲鹏昇腾生态创新中心主办，江苏北联国芯技术有限公司承办的“鲲鹏昇腾生态大会·江苏”在南京市江北新区如期举行。会上，南京江北新区宣布江苏“鲲鹏+昇腾”生态创新中心2.0正式启动。而升级之后的生态创新中心必将加速江苏数字经济的转型，为江苏的数字经济带来更大的贡献。

与此同时，“鲲鹏+昇腾”生态也将成为智能时代的加速器。

中国数字经济规模创新高 数字化转型成必由之路

数字经济指的是以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。

华为云与计算BG总裁侯金龙表示，当前已经进入数字经济时代，数据成为新的生产资料，算力成为新的生产力，云、AI和5G成为先进的生产工具。同时，以云、AI和5G为代表的新ICT技术将使能千行百业，提升生产效率，带来产业转型和智能升级，尤其将给经济增长、就业、健康医疗、教育、环境保护等方面带来十分巨大的改变。

我国的数字经济在国民经济中的地位也在凸显，根据中国信通院发布的《中国数字经济发展白皮书（2020年）》，2019年我国数字经济增加值规模达到35.8万亿元，占GDP比重达到36.2%。数字经济的发展与各地的经济发展水平、产业结构均密切相关。数据显示，长三角数字化水平在全国各个城市群中最高，数字经济占全国数字经济总量的比重接近30%。

根据《2020江苏省大数据产业地图》显示，2019年江苏数字经济规模超4万亿元，占GDP的比重超40%，仅次于广东和北京。据悉，2019年江苏创建省级大数据产业园4家，累计达到9家，培育两家工业大数据应用示范区、4家区域大数据开放共享与应用试验区。

在江苏的数字经济发展的探索中，南京市江北新区的“鲲鹏+昇腾”生态创新中心对于江苏数字经济未来发展的意义不可忽视。

南京市江北新区在国家赋予的“三区一平台”定位下，进一步聚焦重点，明确提出了“两城一中心”的产业发展构想，推动自主品牌计算产品的研发及相关软件的开发应用已经成为新区发展的重中之重。

在这样的背景下，江苏鲲鹏生态创新中心在2019年8月揭牌，短短一年时间已发展伙伴500+，为了更好地匹配江北新区产业规划，扶持高性能产业算力发展，创新中心进一步导入昇腾生态，双轮驱动，正式升级为江苏“鲲鹏+昇腾”生态创新中心。

江苏鲲鹏昇腾生态创新中心升级2.0

江苏“鲲鹏+昇腾”生态创新中心以“鲲鹏+昇腾”架构为基础，致力于联合企业、政府、高校、科研院所等产业力量，共同构建开放的“鲲鹏+昇腾”软硬件生态和联盟，打造创新应用生态基地，通过产业服务、技术赋能、人才培养及生态培育，成为江苏“鲲鹏+昇腾”计算产业的加速器。

在1.0阶段，江苏鲲鹏生态创新中心主要是完成迁移适配和人才培养，已经识别500多家重大软件企业，并完成300家以上软件企业鲲鹏适配和发证。江苏鲲鹏生态创新中心在快速完成适配认证的同时，人才的培养也迅速推进。

借助鲲鹏凌云高校行、高校鲲鹏课程植入、鲲鹏讲座、企业和高校的鲲鹏训练营等，江苏鲲鹏生态的人才培养计划稳步推进，覆盖超过一万人。

在2.0阶段，创新中心从以鲲鹏架构为核心构建生态体系的1.0时代，到以“鲲鹏+昇腾”架构再加上基础软件为核心共同构建生态体系，新的生态体系将成为支撑区域业务的能力中心。

作为智能制造产业基地引进的重点项目之一，2020年4月28日，江北新区注资成立了江苏北联国芯技术有限公司，致力于国产计算产品的研发及生产制造。

除此之外，更多的产业合作伙伴正在加入江苏“鲲鹏+昇腾”生态创新中心，这一新生态正在产生广泛的影响力。

聚焦五大行业，“鲲鹏+昇腾”生态加速江苏数字化转型

江苏“鲲鹏+昇腾”生态创新中心和智能制造基地将聚焦运营商、政府、金融、电力、大企业五大行业，围绕场景深耕优化方案。比如政务方面，深圳蜂巢互联（南京）科技研究院有限公司基于江苏省工业互联网应用提档升级专项行动开发的企业申报服务平台，企业根据在线测评的结果，同时结合专家根据企业的诊断结果和申报专项，为企业制定可行性发展规划。这一平台发布不到半年就帮江苏省300多家企业进行线上专项申报，受到企业一致好评。

一些细分市场的领导者也率先加入了江苏“鲲鹏+昇腾”生态体系。南京信易达计算技术有限公司基于鲲鹏系统设计开发的自主可靠高性能存储系统，对于高带宽低时延的场景有重要意义，这是因为国内市场上集中式统一存储中支持100Gb甚至更高的infiniband的存储较少，尤其是在鲲鹏计算平台上更为突出，能够很好地满足高校、金融、制造、物联网、运营商、互联网等领域需求。

另外，在国内电子签章、档案管理领域份额大于50%的南京特恩驰科技有限公司基于鲲鹏架构的电子签章、档案管理系统软件，对于想要加入鲲鹏计算产业生态的公司也能够起到示范作用。

迁移到“鲲鹏+昇腾”生态的优势在部分领域也已经凸显出来。南京奥工信息科技有限公司基于鲲鹏系统适配开发的综合性运营服务门户奥工高性能服务门户软件V2.0（OGSP2.0），发布半年已经成功在多个业务领域应用，在南京两所高校的超算中心运营稳定。计费的高准确性和账单的自动化发送两大功能，使超算管理员的工作量大幅下降，获得了良好反馈。

江苏“鲲鹏+昇腾”生态创新中心提供的全面支持，也能够帮助新生态体系下的公司更快适配。例如，为瀚云科技迁移提供的云资源及迁移方案，不仅有鲲鹏技术专家全程跟进线上答疑，还有统信提供UOS操作系统以及达梦提供的数据库管理系统的及时技术支撑，让适配更加方便。

针对富深协通财政融合服务开发平台的鲲鹏迁移、适配，江苏“鲲鹏+昇腾”生态创新中心不仅提供必要鲲鹏云测试资源，还配备一对一的鲲鹏专家帮助他们圆满完成迁移适配。

从政务到金融，从行业标杆到行业的众多参与者，从南京到江苏，江苏“鲲鹏+昇腾”创新中心正在适配越来越多的合作伙伴，生态壮大的同时也将加速江苏的数字化转型。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)