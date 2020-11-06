北联国芯：初生代“鲲鹏号”列车已出发

2019年是整个计算产业发生翻天覆地变化的一年。

人工智能等新兴技术带来的多样性计算的挑战催生了鲲鹏计算产业生态的崛起。2019年，也是鲲鹏计算产业的元年，如今鲲鹏计算产业生态在全国各区域已遍地开花，迅速形成了规模化效应。

11月5日，由南京市江北新区管理委员会、江苏鲲鹏昇腾生态创新中心主办，江苏北联国芯技术有限公司承办的“鲲鹏昇腾生态大会·江苏”在南京市江北新区如期举行。

会上，北联国芯发布了包括北联国芯训练计算一体机、北联国芯推理计算一体机、北联国芯通用计算一体机、北联国芯存储型一体机等多款产品，并对江苏云赛信息工程有限责任公司等十家合作伙伴进行首批生态伙伴授牌仪式。

鲲鹏入苏 产业起步

经过一年多的发展，鲲鹏计算产业生态得到了迅速的生长，聚集了大量顶级科技生态的中坚力量，从操作系统、中间件到应用软件等合作伙伴纷纷响应。围绕鲲鹏的核心技术，鲲鹏计算产业生态正在形成一种新的技术浪潮。

随着云、AI、5G等ICT技术的深度融合，新计算时代悄然来临，与此同时，数字经济已成为产业转型升级的重要驱动力、全球新一轮产业竞争的制高点。特别是在这次抗疫实践中，数字技术发挥了重要作用，数字产业迸发出无限生机。而以鲲鹏计算产业为代表的新计算产业为各地方的数字经济发展提供了新机遇。

鲲鹏计算产业生态，已经在包括江苏、广西、河南、四川等省份不断落地。

以江苏为例，2019年8月30号，南京江北新区与华为签订了《华为鲲鹏生态基地战略协议》，依托双方各自的资源优势，合力共建江苏鲲鹏生态产业基地。其目标就是，建成江苏鲲鹏新一代信息技术产业生态体系，形成具有强大竞争力的软硬件产业链。并建设具有国际影响力的鲲鹏产业生态先行区，优先在政务、金融、工业领域迅速形成竞争力。

按照江苏鲲鹏生态的规划，江北新区将会打造以软件生态为主的“鲲鹏生态创新中心和以硬件制造为主的鲲鹏制造产业基地。

鲲鹏生态创新中心是以鲲鹏架构为基础，致力于联合企业、政府、高校、科研院所等产业力量，共同构建开放的鲲鹏软硬件生态和联盟，打造鲲鹏创新应用生态基地，通过产业服务、技术赋能、人才培养及生态培育，成为江苏鲲鹏计算产业加速器。

鲲鹏制造产业基地则是以生产搭载鲲鹏处理器的硬件产品为主要职能。目标在2020年集聚10家以上鲲鹏重点产业项目，实现“鲲鹏”一体机正式量产，年产能达到2万台，市场规模达10亿元；2021年的目标是完成智能厂房建设，市场规模超20亿元；2022年的远期市场规模目标达到50亿元。

北联国芯乘着鲲鹏的东风而来

作为江苏鲲鹏产业生态落地的载体，北联国芯计算平台主要依托江北新区智能制造产业园约4000平方米厂房，致力于国产计算产品的研发及生产制造，预计年产能2万台，产值可达10亿元。

鲲鹏计算产业早期的成熟度很大程度上取决于计算产品的落地。

为此，北联国芯紧密围绕鲲鹏技术路线，打造了具备市场竞争力的多元化计算产品系列，在产品方面，北联国芯与华为合作打造了一款基于鲲鹏架构的双路机架式一体机，它属于标准2U机架式一体机，宽度19英寸，符合国际结构标准，可满足政企机关的机房搭建和日常办公的应用需求；同时它能够支持电力系统、银行系统、教育系统的应用需求。

按照北联国芯的发展规划，首期计算平台产品种类涵盖通用型、人工智能型、存储型、高密度型，可满足政务、数据中心、能源、金融、教育、互联网等众多行业的应用需求。

行业层面，北联国芯已经形成了一批具有针对性的行业解决方案，目标聚焦于将基于鲲鹏及昇腾架构适配优化的软硬件解决方案深度融入到关乎国计民生的应用场景中去。

据悉，北联国芯联合了包括数据库、中间件、操作系统、应用软件等产业力量，与永中office、中标普华、WPS、数科等国产应用软件头部企业一起，共同构建开放的信息体系，打造上下游产业链生态。

在鲲鹏计算产业生态构建当中，还有很多如北联国芯一样的初生代企业，它们强大的上下游链合能力和创新能力，推动了整个鲲鹏计算产业生态的蓬勃发展，也将为我国数字经济高质量发展提供强大的算力支撑。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)