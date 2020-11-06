电商热点：加强风险乱象防控整治 大力扶持在线新经济

人民网北京11月6日电（记者毕磊）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：国家网信办开展移动应用程序信息内容乱象专项整治，督促知乎豆瓣等平台自查自纠，我国设立10个进口贸易促进创新示范区。

迎战“双11” 物流作业忙（来源：人民图片）

1、国家网信办开展移动应用程序信息内容乱象专项整治

国家网信办自11月5日起开展为期45天的移动应用程序信息内容乱象专项整治，聚焦乱象，重拳出击，集中整治违法违规移动应用程序。本次专项整治将以资讯类、社交类、音视频类、教育类、电子读物类、生活服务类移动应用程序为重点，着力解决移动应用程序传播违法违规信息、提供违法违规服务、服务导向背离主流价值观等突出问题。对违法违规的移动应用程序将依法依规采取约谈警告、责令整改、暂停版块或功能、关停下架等处置措施。

2、我国设立10个进口贸易促进创新示范区

商务部、国家发展改革委、财政部等9部门和单位宣布，我国决定设立10个进口贸易促进创新示范区。商务部外贸司司长李兴乾4日在国家会展中心（上海）接受媒体采访时介绍，10个进口贸易促进创新示范区分别是上海市虹桥商务区、辽宁省大连金普新区、江苏省昆山市、浙江省义乌市、安徽省合肥经济技术开发区、福建省厦门湖里区、山东省青岛西海岸新区、广东省广州南沙区、四川省天府新区和陕西省西安国际港务区。

3、上海文旅局出台八项举措，助力卡位“直播+”风口

近日，上海市文旅局与杨浦区政府共同举办了推动上海建设“品质直播第一城”活动。活动期间，文旅局发布了推动上海建设“品质直播第一城”的若干举措，拟通过支持行业制订团队标准、构建人才体系、建立联动机制、搭建交流平台，推动上海培育一批高质量MCN机构，造就一批高技能直播人才，打造一批“特色直播间”和“网红直播打卡地”，形成一批直播经济品牌活动，建立一批直播经济产业基地，促进在线新经济、在线新文旅发展。

4、快递公司三季报盘点：顺丰前三季营收超千亿

近日，A股四大快递公司均披露三季报。综合来看，顺丰控股作为行业龙头，多个指标全面领先，优势继续扩大，前三季度实现营业收入1095亿元 ，同比增长39.1%。申通快递前三季度营收净利双降，圆通快递营收、净利均排第二，韵达第三。

5、人民日报刊文：为防范化解金融风险提供制度保障

人民日报11月4日报道，金融安全是国家安全的重要组成部分。防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务。加强金融风险防控能力、提高金融监管质效，亟须在建立联动监管机制上下功夫。只有这样，才能及早发现金融风险，降低后期风险处置成本；有效防范和化解金融风险，降低风险化解难度；加强金融领域反腐败工作，为金融安全提供有效保障。

6、京东推出商超便利超级合作伙伴计划 推进实体门店数字化

11月5日，京东携手京东到家，与沃尔玛、永辉、步步高、山姆、七鲜、京东便利店、见福等推出了商超便利超级合作伙伴计划，将共同打造线上线下、私域公域流量循环的全域营销生态，助力实体门店数字化转型。其中，在智能供应链方面，京东超市将合作伙伴作为即时消费服务与1小时生活圈的中心化设施，共建数据平台等，打造社区化生态。

7、饿了么：双11帮取快递量上涨四成，最短配送距离仅10米

数据显示，尾款交付后，饿了么蓝骑士帮取快递订单量增长四成，平均配送距离1.4km，最短配送距离仅10米。付尾款当天0:21分，已经有用户收到了快递，并下单请饿了么跑腿帮忙取出。据饿了么跑腿业务负责人介绍，消费者发布需求后，附近的饿了么蓝骑士可自主接单，一小时内送到家。除了代取快递，外卖小哥还可以帮忙送文件、网红店代排队，还可以帮遛狗、帮打蟑螂。

8、天猫双11首日产业带“厂货”成交额为去年17倍

11月1日，天猫双11第一波开卖，聚划算“卖空行动，一起挺你”产业带专场首日成交额为去年双11成交量的17倍，负责人介绍，今年双11加大了“厂货”扶持力度，在第一波售卖期，平台推出产业带专属流量扶持和过亿的产地津贴，联合地方政府共同发放定向消费券，浙江义乌和广东顺德两地政府补贴超1000万元。

9、洋码头：今年黑五将为买手商家提供10亿元保障资金

11月3日，洋码头平台运营人士在2020黑五商家闭门会上表示，平台将在今年黑五期间为买手商家提供10亿元保障资金，同时将通过公域和私域联合，与快手、抖音等短视频平台达人进行合作，将站外流量引到App内，由站内直播承接，为平台买手商家提供1000万流量扶持：搭建“活动流量+频道流量+其他流量”矩阵，将全民直播和扫货直播结合。据介绍，旗下跨境物流公司贝海国际还将在常态包机基础上再投入40余架次包机。

10、抖音企业号数量突破500万

据抖音方面介绍，目前，抖音拥有6亿日活用户，30分钟以上用户使用时长占比达到35%；去年至今，抖音企业号数量从100万增长到了500万，有29个行业、295个细分行业选择抖音企业号；企业号发布内容每天能够被看到200亿次；平均1个企业号视频能带来18个商机。

【媒体观察】

1、法治日报：两部门发文禁止电商平台销售电子烟

国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》指出，自《通告》印发之日起，敦促电子烟生产、销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端；敦促电商平台及时关闭电子烟店铺，并将电子烟产品及时下架；敦促电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。

2、央视呼吁“双11”少一些套路、警惕大数据杀熟

央视新闻11月4日刊文《大数据 “杀熟”！ 怎能让真正的刀俎逍遥法外”》，提醒消费者警惕“双11”等电商大促活动中的 “大数据杀熟”现象。央视指出，所谓大数据杀熟，指的是同样的商品或服务，不同用户看到的价格或搜索到的结果是不同的，从而导致用户权益受损。此外还指出，在“双11”，广大消费者遭遇了一些商家、平台“乱花渐欲迷人眼”的套路。复杂规则难坏“尾款人”！

【监督台】

网信办督促知乎豆瓣等平台自查自纠

国家网信办近日重点针对普遍存在的“议题”设置不当、“知识”良莠不齐、“专家”资质难辨等突出问题，督促“知乎、豆瓣、知识星球、微博问答、悟空问答、得到”等20家重点“知识社区问答”平台开展自查自纠。

(责编：毕磊、夏晓伦)