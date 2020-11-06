第三届进博会上 杭州亚运会向世界发声

人民网上海11月6日电 （唐小丽）今天上午，杭州2022年第19届亚运会在第三届中国国际进口博览会上举行新闻发布会，记者获悉，杭州亚运会共设置40个亚运竞赛项目，包括31个奥运项目和9个非奥运项目，届时参赛选手将赛出400余枚金牌。

2015年9月16日，杭州获得2022年亚运会举办权，成为继北京、广州之后，第三个举办亚运会的中国城市。杭州亚运会的办赛理念是“绿色、智能、节俭、文明”，办赛目标是“中国风范、浙江特色、杭州韵味、共建共享”。

据了解，杭州亚运会设置40个亚运竞赛项目，包括31个奥运项目和9个非奥运项目。其中，还包括武术、卡巴迪、藤球等亚洲特色体育项目，为来自亚洲不同国家和地区的运动员创造了更多参与机会，促进亚洲多彩体育文化的交融互鉴。

在场馆设施建设方面，主办方介绍，根据“杭州为主，全省共享”指导方针，杭州和宁波、温州、金华、绍兴、湖州德清5个杭外办赛城市的场馆设施建设稳步进行，在浙江全省范围内确定了比赛场馆及设施58个，其中比赛场馆共有53个，亚运村1个和亚运分村4个。目前，场馆建设整体进展良好。

杭州亚运会组委会副秘书长、杭州市副市长陈卫强介绍，结合着力建设“数字浙江”、杭州打造“全国数字经济第一城”的优势，杭州亚运会将全面突出“智能亚运”特色，围绕亚运参与者“票、食、住、行、游、购”六方面，整合数字城市18种场景，打造“智能亚运一站通”一站式观赛平台并正式上线，“我们将让人们切身感受到杭州这座智慧城市的聪明，未来城市的魅力。”

在11月5日举行的签约发布会上，太平洋保险成为杭州亚运会官方保险服务合作伙伴，这是杭州亚运会市场开发的第八个类别、第九家最高层级赞助企业。此前，杭州亚组委已先后与吉利集团、中国电信、中国移动、中国工商银行等企业签约，协议赞助总额超过30亿元。截至目前，杭州亚运会已确定了17个类别24家赞助企业，另有7个类别正在征集推进中。

近期，杭州亚运会新批次特许生产商和特许零售商的征集工作已正式启动。截至目前，杭州亚运会已完成了防伪服务商、首批特许生产商和特许零售商的征集工作；征集确定了33家特许生产商、10家特许零售商，开设了1家天猫旗舰店、1家电视购物平台和43家线下零售店，覆盖全国10省25市的热门商圈和旅游景点。亚运特许商品作为亚运品牌宣传的重要载体，让杭州亚运触达至更多公众，真正实现“把亚运带回家”。

(责编：栗翘楚、孙阳)