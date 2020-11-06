田世宏：保护知识产权就是保护创新

人民网上海11月6日电（记者 杨迪）6日，由世界知识产权组织、市场监管总局、全国打击侵权假冒工作领导小组办公室共同主办的第三届中国国际进口博览会打击侵权假冒国际合作论坛在上海国家会展中心举办。

本次论坛以“创新 发展 合作”为主题，国家市场监督管理总局党组成员、副局长田世宏作主旨发言表示，2020年中国政府统筹疫情防控和经济社会发展大局，打击侵权假冒工作统筹协调更加有力、重点整治扎实开展、司法保护持续加强、宣传引导积极有效、国际合作逐步深化，知识产权质量效益持续提升，市场化、法治化、国际化营商环境进一步优化。田世宏强调，保护知识产权就是保护创新，中国政府将进一步完善制度、优化机制，坚持开拓创新、多措并举，互相尊重、平等相待，合作共赢、共促发展，与国际社会一起，不断健全知识产权保护体系。

上海市副市长陈通到会致辞。他介绍，上海市高度重视打击侵权假冒工作，加大精准打击力度，加强区域执法协作，强化知识产权运用，切实维护公平竞争的市场秩序。下一步，将以“建设亚太地区知识产权中心城市”为目标，加快健全知识产权“严保护、大保护、快保护、同保护”工作体系，全力建设国际知识产权保护高地。

“40年来，中国在知识产权保护领域取得了令人瞩目的成就，逐渐成为创新的全球领导者。”世界知识产权组织助理总干事格塔洪代表世界知识产权组织总干事邓鸿森发表视频演讲。他指出，共同主办本次论坛是目前世界知识产权组织重要工作安排之一。世界知识产权组织将进一步加强与中国在知识产权保护领域的合作，与各国知识产权机构和相关国际组织一道，共同应对当前全球疫情带来的危机挑战，使创新成为美好未来的基础。

阿联酋外贸国务部长宰尤迪在视频演讲中交流了创新对于经济增长的引领作用，阐释了《反商业欺诈法》等知识产权法律法规对保护创新和发明的重要性，介绍了阿联酋在完善知识产权法律法规，营造良好创新环境，通过申请专利、商标、版权和设计保护创新创造的做法。

论坛期间，世界知识产权组织中国办事处、法国驻华使馆、欧盟知识产权局IP KEY中国项目负责人、国际商标协会等代表作了发言，国家版权局、农业农村部、海关总署、最高人民法院分享了经验，部分行业协会、内外资企业代表等进行对话交流。

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