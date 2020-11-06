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记者观察：走进进博 感受防疫安全

人民网记者 杨迪

2020年11月06日21:22  来源：人民网-财经频道
 

进馆安检通道上的提示语。人民网记者 杨迪 摄

“进馆安检，请保持一米以上安全距离。”乘坐上海地铁2号线抵达国家会展中心西登录厅，刚踏入进馆安检通道，一遍遍反复提示的喇叭声在耳边响起。脚下“请保持一米以上排队距离”蓝底白字的中英文提示格外醒目。每间隔一米，地面中央还贴有黄色圆形贴纸，提示大家保持安全社交距离。

按照2020年进博会的疫情防控要求，国家会展中心（上海）馆内人数不得超过最大承载量的30%。虽然进馆多了好几道安检，但是人人按照防疫安检提示要求，有序排队进馆，却令人打心底感到安稳。

戴上口罩的进博会吉祥物“进宝”。人民网记者 杨迪 摄

进博会的吉祥物“进宝”也戴上了小口罩。在场馆通道医疗站的墙壁上，摆渡车站的提示牌中、进入美食广场的大门旁，很多地方都可以见到一只憨态可掬“进宝”用两只小爪子捂住蓝色口罩的可爱形象，提示大家注意防疫安全，随时佩戴口罩。各大展台前、问询处、会议室外、卫生间内等场所，免洗洗手液亦随处可见。

商业区用餐休息处。人民网记者 杨迪 摄

随着午餐时间到来，商业街区开始热闹起来。道路两旁的用餐休息处，每张桌子的座位相邻位置都安装了透明隔板，供人们安心用餐、交流。

“参展前还有点担心，但是来到进博会以后，组展方周到细致的防疫安排，让我们感到了安全和信心。”一位企业展商如是说。

在展商们的安全感和信心背后，是组展方在疫情防控常态化的大背景下，为了保障进博会安全举办所采取的一系列“闭环式”疫情防控措施。为保障第三届进博会顺利召开，上海聚焦“人、物、馆”3个重点，紧盯入城口、居住地、流动中、展馆门、活动点和监测哨6个关键环节，从而实现全程闭环管理、全链条可追溯。

从进入场馆的参展证件中隐藏的“黑科技”就可窥见其中一二。据进博会证件注册中心负责人、国家会展中心（上海）安保部总经理助理陆洲介绍，今年参展证件在满足疫情防控的基础上，实现了测温验证一体化。薄薄的一张证件中，添加了测温模块，并采用人脸识别、芯片验证同时使用的方法，达到“非接触、无感知、不停留”的效果，在给参展参会人员进入场馆提供通行便利的同时，还能够起到保障防疫安全作用。

乘坐班车前严格检测。人民网记者 杨迪 摄

作为参会媒体记者，对于进博会疫情防控措施的体会尤其深切。每天从驻地乘班车到进博会场馆，上车前要查验健康绿码、测量体温，上车后要扫描防疫二维码，登记乘车信息。进入新闻中心还需再次接受体温检测。通过采用层层严格的防疫措施，确保入馆人员的监测管理不遗漏、不失误。

按照《第三届中国国际进口博览会新冠肺炎疫情防控工作总体方案》中的相关要求，入境参展参会人员要在指定宾馆实施为期14天的集中健康隔离观察，同时，所有参展参会人员、展区内工作人员全员核酸检测，在首次入馆时必须具备7天内有效的核酸检测阴性证明。展会期间，所有参展参会人员还被要求开展自主健康监测，每日监测自己的体温并报告，实现每日发热人员“零报告”。

救护车随时待命。人民网记者 杨迪 摄

所有展品进馆也必须经过几次严格的消杀，其中冷链运输展品还必须经过核酸检测。为了防范疫情安全风险，在会展中心4个分场馆和新闻中心均设置有医疗站，并增设发热接待区和隔离留验区。走在场馆主要通道上，每隔一段距离都能看到写有“上海急救”字样的救护车和医务人员各就各位，随时待命。进博会期间的疫情防控工作在方方面面的细节中得以淋漓尽致体现。

在全球新冠肺炎疫情笼罩下，进博会今年还加大了展览规模，总展览面积比上届扩大近3万平方米，世界500强及行业龙头企业参展意愿更加强烈，参展回头率超过70%，更有数十家世界500强企业连续签约未来3届进博会。

2020年进博会采取的各项防疫措施，其实也是疫情防控常态化下，中国政府全力保障人民群众健康安全的一个缩影。进博会作为特殊时期中国面向全世界开放的合作窗口，通过本次展会，相信会有更多国家和人民认可中国的疫情防控举措。与此同时，中国经济在疫情期间所展现出的巨大韧性与包容理念，也必将使全世界更多国家对中国的发展潜力与前景充满信心。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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