MR技术助力提升5G时代文旅新体验

疫情在给文旅产业带来冲击的同时，也为其提供了新的机会。云旅游、云直播、5G+文旅等新技术手段的应用，拓展了文旅发展的路径。而博物馆成为新技术应用场景的探索者。

今年10月，南京科举博物馆推出了MR博物馆智能讲解服务，提出了“以文化赋能科技，以科技颠覆体验”的博物馆运营新思路。MR智能讲解设备，通过MR混合现实技术，将博物馆展陈文物背后的文化内涵故事及历史场景，以全息多媒体影响的形式“虚实结合”地展现给观众，为观众提供一种除人工讲解、语音讲解以外全新的MR讲解服务。

据介绍，通过视频和动画的表现形式实现文化的具象传达，将难于用语言和文字描述的历史场景、人文景观通过MR技术展现出来，“复原”展品的真实面貌，并和现实场景进行有机的互动，大大增强了博物馆的趣味性和观看体验，让文物“活”起来。

在科举博物馆，游客只要佩戴上MR智能讲解设备，就可以在虚拟讲解员“小状元”的带领下，进行一次穿越古今的“考试文化”之旅。据悉，南京科举博物馆MR智能讲解设备由南京新研协同定位导航研究院有限公司研发。研究院领军创始人、海南大学博士生导师沈重教授在提到MR技术时说：“MR和VR不同，它利用空间定位算法，可以不断进行设备定位，这样就能始终把虚拟成像的物体‘摆放’在某个现实中的地点，从而实现了更真实的视觉效果。不光博物馆，景区、街区、零售业等可以通过这种方式更好的达到吸引眼球和内容传播的目的。”（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)