人民网>>财经>>产业

MR技术助力提升5G时代文旅新体验

2020年11月06日15:07  来源：人民网-财经频道
 

疫情在给文旅产业带来冲击的同时，也为其提供了新的机会。云旅游、云直播、5G+文旅等新技术手段的应用，拓展了文旅发展的路径。而博物馆成为新技术应用场景的探索者。

今年10月，南京科举博物馆推出了MR博物馆智能讲解服务，提出了“以文化赋能科技，以科技颠覆体验”的博物馆运营新思路。MR智能讲解设备，通过MR混合现实技术，将博物馆展陈文物背后的文化内涵故事及历史场景，以全息多媒体影响的形式“虚实结合”地展现给观众，为观众提供一种除人工讲解、语音讲解以外全新的MR讲解服务。

据介绍，通过视频和动画的表现形式实现文化的具象传达，将难于用语言和文字描述的历史场景、人文景观通过MR技术展现出来，“复原”展品的真实面貌，并和现实场景进行有机的互动，大大增强了博物馆的趣味性和观看体验，让文物“活”起来。

在科举博物馆，游客只要佩戴上MR智能讲解设备，就可以在虚拟讲解员“小状元”的带领下，进行一次穿越古今的“考试文化”之旅。据悉，南京科举博物馆MR智能讲解设备由南京新研协同定位导航研究院有限公司研发。研究院领军创始人、海南大学博士生导师沈重教授在提到MR技术时说：“MR和VR不同，它利用空间定位算法，可以不断进行设备定位，这样就能始终把虚拟成像的物体‘摆放’在某个现实中的地点，从而实现了更真实的视觉效果。不光博物馆，景区、街区、零售业等可以通过这种方式更好的达到吸引眼球和内容传播的目的。”（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved