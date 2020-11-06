豌豆思维宣布获C轮融资1.8亿美金 与魔力耳朵正式合并

11月5日，少儿数理思维企业豌豆思维在北京举行了“豌·有引力猜想无界”战略升级发布会。会上，豌豆思维宣布获得由软银愿景基金2期领投的1.8亿美金C轮融资，并与在线少儿英语小班课领导品牌魔力耳朵正式合并，实现“数学+英语”的强强联合并发布“豌豆+”战略。

自2016年成立至今，豌豆思维已凭借行业领先的续费率和转介绍率成为中国在线小班课的领跑者。豌豆思维联合创始人兼总裁于大川表示，未来豌豆思维会将在线小班课进行到底。“我们会保持教育初心，力求完美地平衡启蒙阶段儿童学习的三个要素：学生互动性、学生间协作、教师影响力，让孩子们在小班精品课中享有更好的课程体验和更优的学习效果。未来，豌豆思维将继续发挥在线小班课的头部效应，通过精细化运营，全面推动在线小班课进入‘品质时代’。”

会上，豌豆思维宣布与魔力耳朵正式合并，携手推出“豌豆+”战略，从教研课程、产品体验、服务、教学方面，全面提升在线小班课的品质。

“魔力耳朵作为在线少儿小班课英语品牌，拥有优质的口碑，‘让孩子轻松爱上说英语’的愿景和豌豆思维爱孩子懂教育，让孩子学习有趣更高效的初心不谋而合，双方的品牌基因极为契合，是可以相互成就、并肩开拓的好伙伴，双方将携手一起打造中国2-12岁孩子在线学习的一站式平台。”豌豆思维创始人兼CEO张洁说，未来，双方将通过整合，提高运营效率和教学交付能力，一同为孩子的成长助力。

另一方面，战略也包含了在线小班课最重要的师资和技术方面的全面提升。双方联手打造全新业内顶级师资流程，从选拔、培养、管理、激励各方面都提出了高于行业的严格标准。此外，双方还上线全球首个新一代智能在线教育技术引擎，在安全稳定的基础上真正实现智能个性化学习的在线小班课解决方案。

“我们将通过人工智能去分析孩子在线学习的表情、情绪、专注度等，通过大数据分析，做到学习行为全程智能化，让孩子的学习实现千人千面，并为他们制定全程可追溯的学习路径，提高在线小班课的运营效率和标准。”张洁表示，未来，“豌豆+”战略将不断丰富每个科目的产品矩阵，满足孩子个性化学习和成长需求，培养孩子们的国际竞争力。

此外，豌豆思维还推出了“家庭赋能计划”和“家长服务公约”，以丰富的教育资源和完备的服务体系为家庭教育和孩子的学习赋能，为在线教育行业树立以用户为中心的开拓创新之典范。

(责编：栗翘楚、孙阳)