GE中国总裁兼首席执行官向伟明：进博会为全球经济注入动力

人民网北京11月6日电（赵春晓）“在新冠肺炎疫情防控常态化的新形势下，中国如期举办进博会，显示了持续扩大对外开放的决心和魄力，将为实现‘国内国际双循环’格局搭建重要平台，有助于稳定中国经济基本盘，为全球经济注入动力。”第三届进博会期间，GE中国总裁兼首席执行官向伟明在做客人民网现场访谈间时表示。

GE中国总裁兼首席执行官向伟明在做客人民网现场访谈间。（人民网记者 王晓啸摄）

中国市场日益开放为外企提供巨大发展机遇

自2018年首届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）举办以来，GE已经连续三年参加这一展会。向伟明对此评价称：“作为一个国际性的一流经贸交流平台，进博会为GE等外资企业在华的业务发展提供了机遇。”

“2020年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，使全球经贸发展和供应链的不稳定性提升。但是在中国，进博会却能够如期举办，这使我们充满了期待。”向伟明表示：“对于GE来说，中国不仅是市场，更是GE全球供应链和创新基地的重要组成部分。中国的发展对于GE全球的发展至关重要。”

借鉴前两届的参展经验，GE深刻感受到，进博会是一个展示专业技术和服务解决方案的国际性平台。向伟明认为：“进博会的召开，使企业能在展期与对口采购商、行业机构进行有效需求对接和经贸交流，对各项商务洽谈的进度和效果有着很好的促进作用。通过参与展会，不仅可以展示GE在航空、能源、医疗领域的先进技术解决方案，更得以通过这个国际性的平台，与来自国内外的采购商、行业伙伴、政府进行多维度的交流，将更多适应中国的全球领先产品和技术带到本地市场。

“与此同时，中国政府从备展到展期的多媒体宣传也可以很好地将GE的行业领先技术、为中国应用场景量身定制的解决方案介绍给更多受众，为GE创造新的增长机会。”他表示。

在被问及如何看待中国持续改善的营商环境时，向伟明回应到：“中国市场蕴含巨大商机且日益开放，中国政府持续对营商环境的优化，以及经济的强大韧性、长期竞争力和经济基本面长期向好的本质，将为包括GE在内的外企长期在华发展提供巨大的增长机遇。”

借“东风”互利合作与本土企业实现共赢

2019年进博会期间，GE与河南省及濮阳市政府就发展清洁能源建设达成了合作协仪，通过在濮阳市设立陆上风电生产基地，将符合中国特有中低风速的2.5-132风机带到本地生产。项目已于今年8月竣工投产，将成为服务本地，辐射亚太地区的陆上风电综合制造和服务基地。

向伟明接受人民网记者专访。（人民网记者 王晓啸摄）

在谈到今年进博会期间GE将展现的亮点时，向伟明称：“今年GE将升级参展规模，在4.1和8.1展馆分别设立GE中国主展台和针对抗击新冠肺炎疫情的抗疫专区展台。”

他详细介绍到：“在GE中国主展台，将以‘开创工业之未来’为主题，以‘三个首展，两款首发’，展示一系列覆盖航空、能源、医疗和工业数字化等领域的技术和解决方案，讲述其以创新技术解决方案满足中国在清洁能源、城镇化建设、可及医疗和‘互联网+’等领域的市场需求。”

“而在抗疫专区独立展台，将展示GE医疗在抗击新冠肺炎疫情、针对公共卫生防疫领域的最新科技和解决方案。”

同时，今年展会期间，GE还将有全新产品亮相。提及此，向伟明面露微笑表示：“今年将借助进博会平台展示代表GE最领先、高效的燃气发电技术的9HA.01燃机模型、GE迄今为止容量最大，功率最强的Cypress柏树平台陆上风电机组模型，以及基于“极T”磁共振的精准医疗影像解决方案。并首次发布妙如”（Mural）虚拟临床指挥中心是和GE IPM影像扫描协议管理平台。”

向伟明希望借助本届进博会的溢出效应，能够携手更多中国合作伙伴和客户达成有建设性的合作，推动中国在能源、医疗和航空产业的创新可持续发展。

谈及未来在中国的战略规划，他毫不犹豫地表示：“我们将坚定推进‘本土化2.0，战略合作伙伴，连接全球’三大战略，发挥跨国公司在供应链、研发创新、全球资源调配、人才培养方面的优势，以抓住扩大开放带来的机遇，加强与中国本地企业的互利合作，从而实现共赢。”

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