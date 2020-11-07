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法国乐斯福集团浦建菲：中国市场潜力巨大 营商环境越来越好

2020年11月07日01:33  来源：人民网-财经频道
 

乐斯福集团大中华区总裁浦建菲做客人民网前方访谈间。（人民网记者 王晓啸摄）

人民网北京11月7日电（王紫）“第三届进博会的举办，为世界开启了一扇机遇的大门，乐斯福集团将会积极开展更多合作。”第三届进博会期间，乐斯福集团大中华区总裁浦建菲做客人民网前方访谈间时表示。

浦建菲说：“面对新冠肺炎疫情的冲击，中国经济率先复苏，并且迅速恢复了稳健的发展，体现了中国经济强大的韧性。乐斯福预见了亚洲市场对于自然发酵产品的需求也越来大，也将持续提供烘焙领域的解决方案，解决更多行业人士遇到的技术难题。同时，也将为全世界的面包师搭建平台，提供专业技能以及实践能力，发掘优秀人才，满足消费者及烘焙行业的需求，让更多人能够享用优质的烘焙类产品。”

“乐斯福大中华区机构总部坐落在上海，上海近几年在优化营商环境方面出台了很多政策。我们作为这些政策最直接的受益者之一，感受到政府为企业提供的便利。进博会作为参展企业和消费者之间的平台，起到了推动展品快速成为商品的作用，这是中国营商环境越来越好的一个真实写照。”浦建菲介绍。

在浦建菲看来，中国市场拥有巨大潜力，乐斯福集团不仅是生产烘焙类发酵产品，还广泛运用到一些人类营养、动物营养、土壤以及其他的一些健康营养产品领域。为满足中国市场庞大需求，乐斯福集团在中国陆续投建了多个工厂，并进行了本地化转变，以便让更多中国客户体验到产品。这样不仅能更好地满足本地客户的个性化需求，同时也降低进口产品或进口原材料的成本，促进当地经济发展。

“作为一家在中国发展了30年的企业，更加期待像进博会这样的窗口，方便加强与中国企业的合作，进而扎根中国，这是我们的发展方向。”浦建菲说。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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