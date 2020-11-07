诺基亚贝尔马涛：借助5G技术助力企业数字化

上海诺基亚贝尔股份有限公司执行副总裁马涛做客人民网现场访谈间。（人民网记者 王晓啸摄）

人民网北京11月6日电（王紫）“目前，中国的5G技术正在加速前进，诺基亚带来了5G的全线产品，既涵盖了5G无线形式，也包括了5G传输形式。未来，将会继续助力更多企业享受到5G和数字化带来的新便利。”第三届进博会期间，上海诺基亚贝尔股份有限公司执行副总裁马涛做客人民网现场访谈间时表示。

马涛介绍，在利用数字化将经济效益提升、成本降低、安全提升等多个领域，诺基亚和诺基亚贝尔有近200个案例，也就是说有近千家企业在和诺基亚进行互动。

“5G不仅要建得好，还要用得好。诺基亚贝尔此次也联合了包括能源、交通、金融、智能制造、健康五大行业企业作了案例展示。其中，中国银行和诺基亚一起在数字金融方面联合创新，推出了看似非常小的服务叫‘宝宝存钱罐’，它将把数字化带给我们的下一代。”马涛说。

马涛还表示，数字化走进千行百业是共同开发创造的过程。在智能制造方面，在东方电气发动机上就用到了数字化来进行监测运行状况，如遇问题会提前自动预警，对于产品质量及成本等都是巨大的提升。目前，智能制造已进入到生产流程当中，像制造企业中的钢厂、车企等在自动化方面都将会进行深度合作。未来，诺基亚和诺基亚贝也将会继续让更多的企业享受到5G和数字化所带来的新便利。

“中国市场是一个让人心潮澎湃的市场，可以从商业环境及市场当中，看到合作伙伴的力量。诺基亚和诺基亚贝尔给自己定位为一个‘机师’，千行百业的客户就像是‘赛车手’，‘赛车手’离不开‘机师’的支撑。有了这样的信任关系和依托关系，这就是中国市场的魅力。”马涛认为。

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