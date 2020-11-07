李锦记张福钧：重视家庭端产品研发 为消费者提供便利

李锦记酱料集团中国区总裁张福钧做客人民网现场访谈间。（人民网记者夏晓伦摄）

人民网北京11月7日电（赵春晓） “进博会是和海内外朋友交流的好机会，希望利用这个机会与消费行沟通，也希望与大湾区的朋友们做更多交流。” 第三届进博会期间，李锦记酱料集团中国区总裁张福钧做客人民网现场访谈间时表示。

据张福钧介绍，此次李锦记将三款产品带到了进博会，分别是特级精装蚝油、财神蚝油和熊猫蚝油，“希望更多的消费者感受到产品的味道。”

张福钧表示：“因疫情原因，大家的生活习惯有所改变，因此今年，李锦记非常重视家庭端产品的推广。同时，我们也生产了许多便捷产品，希望更多的为消费者提供便利。”

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