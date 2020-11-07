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商务部发布统计公报

“十三五”时期吸收外资有望达6900亿美元

2020年11月07日04:42  来源：人民网－人民日报
 

　　本报上海11月6日电  （记者罗珊珊）商务部5日在第三届进博会上发布的《中国外资统计公报2020》显示，2019年，我国新设外商投资企业4.1万家，实际使用外资金额1412.3亿美元，再创历史新高，比上年增长2.1%，规模居全球第二位。截至2019年12月，中国累计设立外商投资企业达100.2万家，累计实际使用外资金额达2.29万亿美元。总体看，2019年我国吸收外资规模进一步扩大，引资结构进一步优化，质量效益进一步提升，实现稳中向好发展。

　　据介绍，“十三五”时期，我国吸收外资规模总体保持平稳增长。2016至2019年吸收外资总量达5496亿美元，年均增长1%，2017至2019年连续3年位居全球第二大引资国。初步预计“十三五”时期引资总规模达6900亿美元，年均引资规模较“十二五”时期增加超100亿美元。

　　此外，外资对我国经济社会发展贡献突出。2016至2019年，外商投资企业出口总量达3.9万亿美元，占全国比重为41.7%，进口总量达3.4万亿美元，占全国比重为44.8%；缴纳税收总额11.4万亿元，占全国税收比重达19.3%；拉动城镇就业4000万人左右。外商投资企业数量不到全国各类企业总数的3%，创造了中国2/5的对外贸易，1/6的税收收入和近1/10的城镇就业。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月07日 02 版）
(责编：胡永秋、马昌)
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