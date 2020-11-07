电子商务进农村实现对贫困县全覆盖(权威发布)

本报北京11月6日电 （记者常钦）6日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，中央网信办副主任杨小伟，国务院扶贫办副主任洪天云，国家发展改革委创新和高技术发展司司长沈竹林，工业和信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库介绍网络扶贫行动实施情况。

网络扶贫行动是打赢脱贫攻坚战的重要组成部分。杨小伟说，我国网络扶贫取得实质性进展和明显成效。贫困地区网络覆盖目标提前超额完成，贫困村通光纤比例由实施电信普遍服务之前不到70%提高到现在的98%；电子商务进农村实现对832个贫困县全覆盖，全国农村网络零售额由2014年的1800亿元，增长到2019年的1.7万亿元，规模扩大了8.4倍；全国中小学（含教学点）互联网接入率从2016年底的79.2%上升到2020年8月的98.7%；网络扶贫信息服务体系基本建立，远程医疗实现国家级贫困县县级医院全覆盖，全国行政村基础金融服务覆盖率达99.2%。

近两年来直播带货火爆兴起。洪天云说，直播带货在减少中间环节、促进产品销售，把贫困地区的农产品卖出来、卖出好价钱等方面，发挥了很好的作用，拉动了消费市场的增长，要把这个作用发挥更好，规范好。同时，直播带货是面向市场的商业行为，要遵循市场规律，行业主管部门也应引导有关电商企业和互联网平台依法依规开展相关方面的活动。扶贫部门应依法依规推进消费扶贫，扩大扶贫产品的销售渠道，坚决杜绝打着扶贫旗号敛财牟利的行为。

沈竹林介绍，国家发改委和中央网信办、国务院扶贫办等部门联合贵州、四川等7个地方开展了网络扶贫的试点工作，拓展融资渠道加大网络扶贫资金扶持力度。国家发改委和农业发展银行发挥政策性金融的作用，通过构建“2+N”的政策性金融支持模式，这几年累计发放专项贷款近30亿元。

网络覆盖是网络扶贫的重要基础。闻库说，工信部与财政部连续几年推进电信普遍服务试点，将继续深化网络覆盖，进一步夯实4G和光纤网络基础，并逐步探索在农村地区开展5G网络建设，不断提升农村及偏远贫困地区信息基础设施的水平，助力乡村振兴发展。

杨小伟介绍，数字乡村是乡村振兴的战略方向，也是网络扶贫工作的升级版。下一步，将通过数字乡村的建设延续网络扶贫的相关工作内容。近期，中央网信办会同相关部门在全国部署了117个数字乡村的试点县（市、区），其中包括27个已经摘帽的国家级贫困县。通过试点工作，全面推动数字乡村建设，充分释放数字红利，加快农业农村经济社会的数字化转型。

《 人民日报 》（ 2020年11月07日 04 版）

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