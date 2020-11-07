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金融机构已向实体经济让利约1.25万亿元(权威发布)

2020年11月07日04:46  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京11月6日电  （记者欧阳洁）6日，国务院新闻办公室举行政策例行吹风会，介绍金融机构合理让利落实进展有关情况。中国人民银行副行长刘国强介绍，今年前10个月金融系统通过降低利率、中小微企业贷款延期还本付息和普惠小微信用贷款两项直达工具、减少收费、支持企业进行重组和债转股等，已向实体经济让利约1.25万亿元。预计全年可实现让利1.5万亿元的目标。

　　中国银保监会副主席梁涛介绍了银行业保险业减费让利的情况。前三季度，21家全国性银行服务收费减费让利1873亿元，预计银行业今年全年可实现减费让利3600亿元左右。目前金融机构已对超过3.7万亿元企业贷款本息实施延期，加大对民营、小微企业等薄弱领域的支持力度，21家全国性银行落实小微“两禁两限”政策减免212亿元，支持企业复工复产和个人抗疫减免233亿元，主动减免市场调节价服务费用316亿元。

　　“银行在服务收费方面的合理让利支出，一部分由银行本身承担，一部分通过优化风控、加强管理来压降成本，不会影响银行自身稳健运营。”梁涛说。

　　随着我国经济运行持续稳定恢复，政策将如何调整？刘国强说，下一阶段，人民银行将坚持稳健的货币政策更加灵活适度、精准导向，构建金融支持实体经济的体制机制，继续强化对实体经济的金融支持。

　　中国人民银行货币政策司司长孙国峰表示，下一阶段，稳健的货币政策将根据形势变化和市场需求及时调节政策力度、节奏和重点，一方面特殊时期出台的政策将适时适度调整，另一方面对于需要长期支持的领域进一步加大政策支持力度。

　　数据显示，今年以来，金融服务实体经济的质效持续提升，货币信贷合理增长，融资成本明显下降。9月企业贷款利率为4.63%，同比下降0.61个百分点，处于历史较低水平。截至9月末，小微企业融资新增3万亿元，同比多增1.2万亿元；9月新发放普惠小微企业贷款平均利率为4.92%，较上年12月下降0.96个百分点。9月末，普惠小微贷款余额同比增长29.6%，连续7个月创有统计以来的新高。

　　近年来，针对银行业保险业面临的金融风险，相关部门采取多方面的措施。中国银保监会首席律师刘福寿介绍，当前，我国金融风险趋于收敛，整体可控，防范化解金融风险攻坚战取得重大成效。首先是影子银行风险持续收敛，到目前，影子银行规模较历史峰值压降约20万亿元。其次，不良资产认定和处置大步推进，前三季度，银行业处置不良贷款1.7万亿元，同比多处置3414亿元；三季度末，银行业不良贷款余额3.7万亿元，不良贷款率2.06%。

　　与此同时，互联网金融风险形势根本好转，全国实际运营P2P网贷机构已经由高峰时期约5000家压降到目前的3家，借贷规模及参与人数连续28个月下降。金融违法犯罪受到了严厉打击，高风险金融机构的风险处置取得阶段性成效。威胁金融安全的“灰犀牛”得到控制，前三季度，新增房地产贷款占全部新增贷款比重较去年同期下降了3.7个百分点。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月07日 04 版）
(责编：胡永秋、马昌)
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