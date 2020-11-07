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各国展商竞相推出优质产品——

趟趟有收获 年年都要来

2020年11月07日04:46  来源：人民网－人民日报
 

　　进博会开展第二天，展商热情高涨，展品琳琅满目，展馆热闹非凡。世界500强及行业龙头企业参展“回头率”超过70%，更有近百家参展商已连续签约未来三届进博会。让我们跟随记者，感受本届进博会强劲“带货”效应与现场火热气氛。

　　——编 者 

　

　　“打通了我们的创业之路”

　　本报记者 王 迪

　　“好想把它带回家！”消费品展区的一个展台前，羊驼毛制成的玩偶造型可爱、手感轻盈柔软，让参观的人们爱不释手。两年前，首届进博会上，这家展台还只有一个展品——22厘米高的羊驼造型玩偶。而眼前，由秘鲁羊驼毛手工制成的玩偶、帽子、围巾、抱枕、摆件等琳琅满目，展品种类增至203种。

　　连续3年参加进博会，给创业不久的秘鲁手工羊驼制品品牌沃帕卡带来了很大帮助。2016年创业之初，公司一年只有一个订单。2018年，沃帕卡在中国的负责人马玉霞偶然看到举办首届进博会的消息，抱着试一试的心态报了名。没想到，产品受到极大欢迎，许多采购商与其建立了联系与合作。如今，沃帕卡的产品已进入北京、上海、广州、成都等地的17家大型商场，销售量从创业之初的1000件增长到2019年的200多万件。

　　“参加进博会，打通了我们的创业之路，其溢出效应还辐射到秘鲁手工艺人。”沃帕卡秘鲁总经理亚历杭德拉·贝德雷加尔介绍说，奥斯瓦尔多一家便是受益者。他们以前收入并不稳定，更未曾想到自己做的产品能够远销中国。如今，一家人的生活水平不断提高。房子加盖了一层，专门用于手工生产，家庭制作团队也增至12人。

　　“中国不断扩大开放，不仅让我们的生活变得更好，也更坚定了我们的创业梦想。我们现在要做的，是坚持手工品质、提高生产能力、丰富产品种类，满足越来越大的市场需求。”贝德雷加尔对未来信心满满。

　

　　“绿色发展蕴含更多机遇”

　　本报记者 赵 成

　　11月5日，同国美零售签订合作意向书；11月6日，同北京广利核公司签订进一步合作意向书……第三届进博会开幕以来，日本三菱电机株式会社已签下两单合作意向书，颇有收获。

　　三菱电机已连续参会3年。首届进博会期间，与长荣集团、中国特变电工股份有限公司签订了合作协议，增强了在智能制造和电力领域的合作关系；第二届进博会期间，在电力领域与北京广利核公司、山东核电有限公司签订合作协议……通过进博会平台，三菱电机同中国研究机构、大学院校、本地企业等展开了务实合作，建立了长期合作关系。

　　三菱电机执行董事、中国总代表富泽克行说：“当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济陷入衰退。中国如期举办第三届进博会，对外国企业而言，机会难得且意义重大。”据介绍，三菱电机已与中国国际进口博览局签署了未来3年继续参加进博会的谅解备忘录。

　　常来进博会，对中国市场把握得更加精准。这次，在三菱电机展区核心位置摆放的，是该公司向中国市场首次推出的智能绿色制造综合解决方案，关注制造领域的生产效率、能源效率、环境保护等方面问题。富泽克行说：“中国将进入一个新发展阶段，促进经济社会发展全面绿色转型。绿色发展蕴含更多机遇，三菱电机长期致力于环保、绿色制造领域的探索和实践，希望发挥自身优势，抓住机遇，扩大合作。”

　

　　“商务洽谈从早聊到晚”

　　本报记者 曲 颂

　　“天气比较干，要多喝点水。” 以色列BIE（上海）实业有限公司总经理伊万·梅利尼科夫从展出的饮水机中接了一杯清水。这台饮水机既没有连接水桶也没有连接管道，而是通过抽取现场空气、压缩冷凝、双重过滤制造出饮用水。

　　在第二届进博会上，以色列BIE集团控股的沃特金公司展示了大型空气制水机，成为明星展品。今年进博会上，他们又带来了可移动、适合家用的饮水机。为适应中国消费者的习惯，饮水机添加了加热功能。BIE旗下另一家环保科技公司的垂直农业项目也亮相进博会，这种技术可以充分利用城市垂直空间种植有机蔬菜和绿化植被。

　　进博会把BIE从参展商变成了投资商。第二届进博会上，空气制水这项“黑科技”得到超过300家潜在客户和代理商的关注，并被众多媒体报道。会后不久，BIE决定在上海设立中国总部，于2020年1月正式启动落户上海的流程。到今年9月，公司联系的潜在客户、代理商已经超过500家。目前，BIE正与合作伙伴在浙江投资建设生产基地。

　　第三届进博会开幕以来，到BIE展台洽谈合作的客户络绎不绝。“商务洽谈从早聊到晚，一直没停下。”伊万认为，进博会汇集了众多世界领先企业，这些企业致力于应对全球面临的共同挑战，提供解决方案。参加进博会让BIE的解决方案获得宝贵的宣介机会。

　

　　“进博会搭起沟通桥梁”

　　本报记者 杨 迅

　　环保无毒性的聚氨酯材料雨衣、可用于游艇和航空底座的有机硅皮革、适合小朋友画画的水线丙烯颜料……这是本届进博会上，陶氏公司展示的新产品。

　　第二届进博会上，陶氏签订了价值5亿多美元的订单。本届进博会，陶氏的展台面积从之前的100多平方米增加到400多平方米，展示在新基建、医疗健康、交通运输和环保消费品四大领域102种材料科学解决方案。“进博会是陶氏公司参加的唯一大型综合性展会。”陶氏公司大中华区政府和公共事务部总经理徐旸表示，“进博会搭起沟通桥梁，让供需双方很好地对接，方便产业链上下游企业之间的交流”。

　　参加进博会也让陶氏公司不断获得新思路。徐旸说，陶氏此前的包装防护材料主要是保护鸡蛋等易碎物品，首届进博会期间，有客户提出，希望预订能保护瓷器的防护材料。这笔订单的成功，启发陶氏开辟了一条新的产销路径。

　　本届进博会上，陶氏公司与北京新能源汽车技术创新中心有限公司（国创中心）签订战略伙伴关系谅解备忘录。根据协议，双方拟定5项合作项目，将先进的材料应用于包括车内空气净化系统、高端内饰以及自动驾驶道路标线等新能源汽车及智慧道路领域。

　　据介绍，本届进博会上陶氏公司已签下价值3亿美元的订单。“年年都想来，相信我们的收获会越来越多。”徐旸表示，随着中国加快推动绿色低碳发展，以及中国消费者健康环保理念不断提升，未来中国市场将有更多机遇。

　

　　“一天签约43单”

　　本报记者 李欣怡

　　这几天，阿斯利康位于上海的全球研发中心正式揭牌，位于无锡的国际生命科学创新园签约12家创新企业，达成的签约交易额已接近90亿元人民币，同数十家企业对接商业洽谈……借助进博会的广阔舞台，阿斯利康在商务合作、产品推广、创新研发等领域收获满满。

　　进博会的溢出效应帮助阿斯利康的展品进一步走入中国民众的生活。在首届进博会上，阿斯利康引进了呼吸疾病领域吸入用药，今年预计其进口额将达1亿美元，覆盖中国各地7300多家医院；第二届进博会上展出的用于治疗肾性贫血的新药已覆盖近3000家医院；为县级医院、乡镇卫生院以及农村诊所打造的模拟移动肿瘤筛查车，已在5个省份完成了逾2.3万例筛查。

　　“进博会是促进国内外交流合作的重要窗口，通过一系列创新举措，3年来，溢出效应持续扩大，推动科技合作与创新发展，为参展商带来了难得的发展机遇。我们今天一天签约43单，签得手都有点软了。”阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊表示，进博会为各国企业提供广阔的展示平台，汇集了创新产品、服务和前沿理念，也帮助展商进行交流学习和创新互惠，碰撞出未来发展的新思路。

　

　　“近50款产品中国首展”

　　本报记者 暨佩娟

　　11月6日上午，达能全球高级副总裁谢伟博站上达能展台，推介达能纽迪希亚旗下爱他美的益生菌产品。

　　过去3年来，达能在进博会上的展品数量年均增长50%。去年至今，达能已将旗下来自德国、法国等多国的近40款单品引进中国市场。借助进博会效应，达能新品的上市效率大大提升，近10款“进博会同款”明星新品深受青睐。

　　谢伟博介绍，“本届进博会上，达能展示了近200款产品，其中近50款产品中国首展。今天，展台的火爆程度超预期。我每年都参加进博会，年年都能结识更多商业伙伴，拓展更多业务渠道。”

　　中国占达能整体销售收入约10%，是达能全球第二大市场。谢伟博说：“我们始终重视并看好中国市场的巨大潜力，将持续加大对中国市场的投资。”他表示，中国如期举办进博会并宣布坚定不移全面对外开放，坚定了达能在中国市场长期发展的信心。

　　谢伟博表示，达能已签约参加第四届进博会，“我们迫切希望通过进博会了解中国消费者的更多需求，提升本地研发创新能力，把更多‘中国创造’的科研成果带到海外市场。”

　　

　　图片说明：

　　图①：11月5日，三菱电机展台工作人员演示操作新一代协作机器人MELFA。

　　本报记者 赵 成摄 

　　图②：11月5日，食品及农产品展区，工作人员在费列罗展台制作巧克力甜品。

　　新华社记者 方 喆摄 

　　图③：11月6日，技术装备展区，观众体验ABB展台的电动方程式赛车模拟器。

　　赵 铎摄（人民视觉） 

　　图④：11月6日，观众在观看通用电气燃气轮机模型。 

　　唐 克摄（人民视觉） 

　　图⑤：11月6日，技术装备展区，观众体验约翰迪尔的8R—3004拖拉机。

　　赵 铎摄（人民视觉） 

　　图⑥：11月5日，上海市司法局组织律师和专业调解组织为展商提供法律咨询。

　　巨云鹏 赵世杰摄影报道 


　　《 人民日报 》（ 2020年11月07日 05 版）
(责编：胡永秋、马昌)
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