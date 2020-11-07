康宝莱中国区总裁郭木：中国经济有张力 吸引优质企业持续投入

康宝莱中国区总裁、全球高级副总裁郭木做客人民网现场访谈间。（人民网记者 王晓啸摄）

人民网北京11月7日电（记者刘佳）“中国经济的张力毋庸置疑，仍然吸引着优质企业在中国未来持续的投入和发展。”第三届进博会期间，康宝莱中国区总裁、全球高级副总裁郭木做客人民网现场访谈间时表示。

郭木介绍，今年是康宝莱第三次参展，今年的展台有三大亮点：一是更全面地进行产品展示，康宝莱有来自于全球20个品类的50个不同的产品。今年，也有一个运动营养品品牌刚刚落地本地生产；二是更全面地展示供应链战略，也就是从种子到餐桌的供应链战略，其中包括14个环节的管理，还有投入近三亿美金优化的成就；三是数字化，康宝莱开始数字化旅程近两年时间，现场用AR的方式展示。

郭木表示，今年疫情突如其来，但康宝莱在两年前就对中国未来发展的五年规划做了明确定义，形成未来五年的发展战略。其主要的依据就是中国市场的未来五年甚至十年的巨大潜力和张力，“所以，疫情带给康宝莱的更多是思索，这五年的持续发展是不会改变的。从中国对疫情的管控，以及政府对于经济复苏的举措和推力可以看出，中国经济的张力毋庸置疑，仍然吸引着优质的企业在中国未来持续的投入和发展。”郭木如是说。

在谈到康宝莱中国业务的调整和变化时，郭木指出，未来五年的规划是基于中国政府所倡导的健康中国以及体育强国的伟大宏伟目标以及战略所形成的，现在考虑的主要是“什么不变”、“什么变化”两个话题，“我们坚信中国市场，形成的投资计划不会发生变化。变化的部分是需要我们更快、更深入地了解年轻消费者，并且更快地进行产品创新和品牌年轻化。”

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