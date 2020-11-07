首发首展超吸睛! 全球高精尖扎堆进博会

最先进的无人驾驶汽车，最高耸的喷湿机，最小的心脏起搏器，最精密的手术器械……东姐走在第三届进博会展馆，时不时被各种“最”展品吸睛，脚走痛了，却是赏心悦目、大开眼界：高精尖扎堆“四叶草”，印证了进博会的无限魅力。

由于防疫需要，限制了观展人数，和上两届相比，人流明显少了，观展体验更佳。大江东工作室今天就专门为高精尖展品细细做个导览。

汽车馆：新能源车超节能，无人驾驶太拉风，房车仿佛装甲车

汽车馆，从来不缺观众。今年更可用两个字形容：高端。

除了人们熟悉的现代、丰田、本田、特斯拉、雷克萨斯、宝马、奔驰，还有路虎，甚至宾利等顶级豪车。既使同一个品牌，也都拿出顶级和创新车型，弹眼落睛，让人挪不动步。

“欢迎大家来到现代汽车，这是全球首款量产氢燃料重型卡车”。这款车真的很硬核：它是世界上第一次大规模生产重型氢燃料电池卡车，而且实现商业化，也是第一次运往欧洲的氢燃料重卡，有望加速氢社会的到来。“每辆卡车每年可节省65吨的二氧化碳，已生产的1600辆氢燃料重卡，就可减排10万吨的二氧化碳。目前已在京津冀、长三角、四川、广东等地推广。“讲解员介绍。

现代氢燃料重卡

新能源车，是汽车厂商重点推荐的车型，每个品牌都不遗余力。本田的纯电动概念车，外型比原有的本田轿车更厚重，内部系统除了电动能，还搭载了先进的安全驾驶辅助系统，提高了预警和规避事故的能力。

本田还推出一款无限接近纯电的混动汽车：充电续航里程80公里，基本满足上班族日常所需；电能用完，会自动切换至用油模式。“日常驾驶全电动，上班族再也不用多花油钱了“。

新能源车代表品牌特斯拉，则再一次全方位展示多款车型。在中国实现量产并销售火爆，去年被围观的Model 3及Model S车，至今不算稀奇。特斯拉的另类展示却颇可观：特斯拉开放专利，整整一面墙，一一列举可以开放的专利技术，目标清晰：加速世界向可持续能源转变。

特斯拉开放专利墙

无人驾驶，是汽车展商新宠。丰田一款迷你无人驾驶车，让一众观众围着转了半天：它前面侧面都是透明的，里面设施一清二楚。更重要的是，它很聪明，完全可以自由行驶。相邻的雷克萨斯自动驾驶车更是夸张，顶上有几个“眼睛“。这款车与小马智行合作，已完成3万公里以上的无人驾驶里程，激光雷达、毫米波雷达等技术集成，使它可以360度精准地感知周边数据，从而实现无障碍自动驾驶，并支持迭代升级。

首次挺进进博会的新车型也不少。奔驰的超大房车，犹如一部装甲车，非常壮观。“也许大多数人不会买，但是，我们相信中国会有市场！”厂家很有信心。

奔驰房车，像不像一部超有战斗力的装甲车？

大型装备与医疗器械：喷湿机巨手灵巧，机器人懂球懂心；小婴儿补“心”有了神器

装备业展厅是历届进博会的重器展示，精彩不断，集中了众多著名品牌：法孚集团、江森自控、西门子，以及不二越机器人公司、巴特莱机械等重大装备公司。

在3.1馆，一款橙色且高耸的机械，很吸睛。它叫喷湿机，是世界第一个双动力混凝土喷射机械手，在无法供电的户外或隧道内也可以自动发电，主要用于混凝土搅拌与传送。“它目前是折叠状态，但在3米多高的空间就可以展开，喷湿臂一次可滑移3.7米，每小时可喷射33.8立方米，比同类设备施工效率更高。

庞然大物喷湿机，具有非常能力。

在4.1号馆，一款特别的机器人忙碌不停——欧姆龙乒乓球训练机器人。几个工作人员在和它比试，都过不了三招便成它手下败将，捡球都来不及。几个男儿不服气，展开车轮大战，仍是一个个败下阵来。

“你看大屏幕，它不仅可以测到球的方向与角度，还能根据人的表情测到人的情绪，高兴与不高兴，高兴的程度。”工作人员说。得，原来不光懂球，还懂心。

这个机器人的后部，是一系列的工厂运输系统，上面写着：人机协作的智能化单元生产线。“我们倒不是为了展示和出售这款训练机器人，而是由此展现我们人机协同的实力与水平。这些生产线才是核心！”欧姆龙工作人员说。

乒乓国球，一众男儿打不过一个机器，着实不服气。

除了大个子、大场面设备，医疗器械馆也有一系列精密设备。比如心脏手术器械等。

雅培展区，有多个可用于心脏的设备，有的堪称微小，但力量无限。“看这个，它是全球首个且唯一适用于早产儿的动脉导管闭合产品，开创了经导管封堵的方案，能为最小年龄患者服务。”工作人员一一讲解，“再看这个，这是在中国首次亮相的HeartMate 3?，左心室辅助系统，这是全球首个获批使用全磁悬浮技术的左心室辅助系统，专为晚期心力衰竭患者设计，帮助病人恢复血液正常流动，提高存活率，改善身体机能及生活质量。”

在血管及心脏疾病领域，雅培带来了从外周、到心血管、再到心脏，从诊断到治疗再到预后的多方位解决方案。设备之精，让人叹服。

生活消费品馆：智能表、小项链，手表背后还有让人动容的革命故事

人们生活中的精美用品也是眼花缭乱。

手表，是精工产品，在生活消费品中算是高精尖产品。在生活消费品展馆，这样的精美手表很多，很多是首发。历峰集团首次参展，带来旗下11个品牌，其中5个是手表，包括万国表、万宝龙、沛那海、江诗丹顿等。

“你看这块万宝龙智能手表，首次在中国发表，插卡就可以打电话，目前已与中国联通合作；表盘还可选择不同画面，很个性化，经常给人戴新表的感觉。它还能定位，还可以进行压力监测。”讲解人如数家珍。

万宝龙智能表首次亮相。

另一款瑞士表——雅典表（ULYSSE NARDIN）也是首次在中国首发。雅典表北亚及大中华区中国总裁吴定杰介绍：“这是与进博会官方合作推出的，限量100块。第一块表捐赠给了进博局收藏。”

为什么会与中国合作推出？“创立于1846年的雅典表与中国历史渊源不浅，1936年版的《辞海》介绍‘计时表’一词时，就有注解：那丁公司最佳。中共早期领导人瞿秋白曾有一块这样的表，为了筹集革命经费，还拿这表去当铺换过50大洋，后来又赎回来了。这块表收藏在中国军事博物馆。因为这些历史渊源，我们与中国有了合作意愿。”吴定杰说。

精致到美轮美奂的，还有各种手饰。在梵克雅宝展柜，有一条黄金项链颇独特：它被打造成精美的拉链状，拉开，可以成为项链，拉上则成为手镯，周边还镶嵌着精美的钻石……

高端服务：实体服务、理念服务，供应链都在向中国延伸

高精尖的，不只有实物，还有服务：金融服务，以及酒店服务，物流服务、社区服务等，也不乏“高端”之感。

在服务贸易展区，港口服务区，马士其集团所属汉堡南美公司的服务吸引了不少人驻足。“冷链运输，是我们的强项，南美、澳新航线都有。欧洲的肉类、南美洲的海鲜、新西兰的弥猴桃等，我们都运输。”汉堡南美公司销售经理李勇介绍。

“供应链正向中国延伸，不仅是海上运输，还开展陆地、空中运输，中国对高端进口食品的追求，让我们的业务线拉长了，服务更丰富了。”李勇说。

洛克菲勒艺术中心的理念，让记者浮想联翩。（本文图片均为谢卫群摄）

洛克菲勒艺术中心展台推介的服务，与众不同，不是有形的实体，而是无形的理念。这种理念很科技：融合物理、数字和产业创新，创造巨大的经济服务机会，让想法变成现实，以激发城市应对多样化创新和持续性增长的想象力。

“简言之，就是运用洛克菲勒艺术中心已有的资源和服务，在中国打造多个洛克菲勒艺术中心，使其成为中国新的增长区域。”讲解员介绍，“我们输出理念，在城市更新过程中，在一些区域建设多个集艺术为主的城市集合体，有美术馆、大剧院等，将创新者、艺术家、地产商聚合起来，形成一个个新的具有活力的城市空间。”

听着这样的讲解，坐在大屏幕前，东姐浮想联翩，美好生活仿佛就在眼前……

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)