看进博 话机遇：合作成果惠及千家万户

“作为全球首个以进口为主题的国家级展会，进博会为各国企业共享中国发展机遇搭建了广阔平台。”哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜塞克日前在接受本报记者采访时表示：“哈萨克斯坦企业非常重视中国市场，参展积极性很高。相信在第三届进博会上，哈中两国企业合作将取得更加丰硕的成果。”

拜塞克说，哈萨克斯坦企业每年都参加进博会，今年有35家企业以线上形式参会。展会期间，这些企业将通过网络平台向中国进口商和消费者展示最新产品。

拜塞克介绍说，参加本届进博会的哈萨克斯坦企业多为哈国内食品行业领军企业，展品以面粉、肉类、食用油、奶粉等农副产品为主。“随着中国消费结构升级，民众对食品质量的要求越来越高，哈萨克斯坦的特色食品将为中国消费者提供更加多元选择。进博会的合作成果惠及千家万户。”

“进博会是促进多边贸易的重要平台，为各国企业深化交流合作提供了宝贵机遇。”拜塞克认为，中国拥有全球最具发展潜力的消费市场，巨大的市场优势和活力吸引着各国企业前来发展合作。“越来越多哈萨克斯坦企业希望通过进博会平台直接对接中国市场，不断扩大对华出口规模，增强产品在中国市场的辨识度和美誉度，提升国际竞争力。”

拜塞克表示，中国是哈萨克斯坦最重要的贸易伙伴之一，相信进博会将不断为两国深化经贸合作注入动力。“希望双方企业通过进博会加强交流沟通，拓展合作空间，促进贸易持续增长，携手推动两国经贸关系迈上新台阶。”

（本报努尔苏丹电）

《 人民日报 》（ 2020年11月07日 03 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)