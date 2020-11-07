十三五·中国印象：中国电影票房全球第一

图为10月1日，观众在位于深圳南山的海岸影城排队检票入场观影。

新华社记者 赵瑞希摄

现在无论你在中国的哪个城市，如果想看电影，一般出家门不远就有影院，甚至可能有好几家，各个类型的电影随意挑选。这是中国电影多年发展的结果。

北京时间10月15日零时，2020年中国内地电影票房累计达129.5亿元人民币（约19.3亿美元），正式超过北美同期成绩，历史上中国内地首次成为全球第一大票仓。这个消息，在海内外引发极大关注。

得益于我国强大的抗疫能力

业内人士普遍认为，这一成果的取得，最重要的是中国强大的抗疫能力为电影业的恢复奠定了基础，提供了基本保障。

博纳影业董事长于冬表示：“这是一个非常了不起的成绩。这不仅仅是一个数字，更是中国电影人在疫情之下忍耐、坚持和积极努力经营的结果。”他认为，中国电影靠内生增长和国内市场的内循环，让中国电影市场重新焕发了生机。

中国电影评论学会会长饶曙光认为，取得这一成绩，靠的是如下几点：电影界上下团结一心，齐心合力；政府给予政策支持；观众对电影的热爱；还有存量影片的助力，比如今年国庆档39.5亿元的成绩，很大程度上得益于《夺冠》《姜子牙》《急先锋》等，也就是鼠年春节档的影片。

“十三五”期间厚积薄发

不少业内专家指出，中国电影“十三五”期间的厚积薄发，是取得成绩的关键。

腾讯副总裁程武说，过去几年，在中国电影人的共同努力下，中国的银幕总数跃居全球第一，整个产业凝心聚力、击楫中流，迸发出了强大的活力。

2016年底，中国有影院7877家，银幕42909块，截至今年10月29日，影院数量已经增长到11687家，银幕数量增长到71290块。2010年进口片《阿凡达》在国内上映时，由于3D银幕极少导致一票难求的情况，一去不复返。

中国国产电影一直持续高产，2019年共拍摄影片1037部，而且近年来品质不断上升，类型越来越丰富多样。《湄公河行动》《建军大业》《红海行动》《我和我的祖国》《中国机长》《夺冠》《我和我的家乡》等新主流大片，获得了社会效益和经济效益的双丰收。去年国庆档8天票房蹿至50.48亿元，《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》等新主流大片战功赫赫。中国电影的技术进步也有目共睹，《流浪地球》的后期制作都由国人操刀。

进入创作黄金时代

“中国成为全球票房第一，是在特殊背景下实现的，可以作为一个参考，但是不能看得过重，更不能盲目乐观。”业内人士普遍比较冷静、客观地看待这一现象。

中国艺术研究院副研究员刘藩说，北美电影市场常态下的最高票房记录约为118亿美元。我国距此尚有20多亿美元的差距。如果以近年来国内票房每年5%-6%的增速去赶超，大约需要四五年时间。

业内人士普遍认为，当下我们的电影作品不是够不够的问题，而是好不好、精不精的问题。2021年，对中国电影来说是个关键年份，有没有质量足够好、能带动市场观影热潮的头部作品，对我们来说是个考验。

中国电影正在从产业的黄金时代进入创作的黄金时代。饶曙光认为，每一个创作者都要苦练内功，同时应该进一步发挥政策的扶持作用，进行更长期的战略性考虑，平衡各方利益，提升国产电影的工业化水平，吸引更多资本进入电影业。中国电影任重而道远。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)