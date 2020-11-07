人民网>>财经

十三五·中国印象：中国电影票房全球第一

本报记者  苗  春

2020年11月07日10:13  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　图为10月1日，观众在位于深圳南山的海岸影城排队检票入场观影。
　　新华社记者 赵瑞希摄

　　现在无论你在中国的哪个城市，如果想看电影，一般出家门不远就有影院，甚至可能有好几家，各个类型的电影随意挑选。这是中国电影多年发展的结果。

　　北京时间10月15日零时，2020年中国内地电影票房累计达129.5亿元人民币（约19.3亿美元），正式超过北美同期成绩，历史上中国内地首次成为全球第一大票仓。这个消息，在海内外引发极大关注。

　　得益于我国强大的抗疫能力

　　业内人士普遍认为，这一成果的取得，最重要的是中国强大的抗疫能力为电影业的恢复奠定了基础，提供了基本保障。

　　博纳影业董事长于冬表示：“这是一个非常了不起的成绩。这不仅仅是一个数字，更是中国电影人在疫情之下忍耐、坚持和积极努力经营的结果。”他认为，中国电影靠内生增长和国内市场的内循环，让中国电影市场重新焕发了生机。

　　中国电影评论学会会长饶曙光认为，取得这一成绩，靠的是如下几点：电影界上下团结一心，齐心合力；政府给予政策支持；观众对电影的热爱；还有存量影片的助力，比如今年国庆档39.5亿元的成绩，很大程度上得益于《夺冠》《姜子牙》《急先锋》等，也就是鼠年春节档的影片。

　　“十三五”期间厚积薄发

　　不少业内专家指出，中国电影“十三五”期间的厚积薄发，是取得成绩的关键。

　　腾讯副总裁程武说，过去几年，在中国电影人的共同努力下，中国的银幕总数跃居全球第一，整个产业凝心聚力、击楫中流，迸发出了强大的活力。

　　2016年底，中国有影院7877家，银幕42909块，截至今年10月29日，影院数量已经增长到11687家，银幕数量增长到71290块。2010年进口片《阿凡达》在国内上映时，由于3D银幕极少导致一票难求的情况，一去不复返。

　　中国国产电影一直持续高产，2019年共拍摄影片1037部，而且近年来品质不断上升，类型越来越丰富多样。《湄公河行动》《建军大业》《红海行动》《我和我的祖国》《中国机长》《夺冠》《我和我的家乡》等新主流大片，获得了社会效益和经济效益的双丰收。去年国庆档8天票房蹿至50.48亿元，《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》等新主流大片战功赫赫。中国电影的技术进步也有目共睹，《流浪地球》的后期制作都由国人操刀。

　　进入创作黄金时代

　　“中国成为全球票房第一，是在特殊背景下实现的，可以作为一个参考，但是不能看得过重，更不能盲目乐观。”业内人士普遍比较冷静、客观地看待这一现象。

　　中国艺术研究院副研究员刘藩说，北美电影市场常态下的最高票房记录约为118亿美元。我国距此尚有20多亿美元的差距。如果以近年来国内票房每年5%-6%的增速去赶超，大约需要四五年时间。

　　业内人士普遍认为，当下我们的电影作品不是够不够的问题，而是好不好、精不精的问题。2021年，对中国电影来说是个关键年份，有没有质量足够好、能带动市场观影热潮的头部作品，对我们来说是个考验。

　　中国电影正在从产业的黄金时代进入创作的黄金时代。饶曙光认为，每一个创作者都要苦练内功，同时应该进一步发挥政策的扶持作用，进行更长期的战略性考虑，平衡各方利益，提升国产电影的工业化水平，吸引更多资本进入电影业。中国电影任重而道远。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved