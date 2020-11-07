多国驻华大使点赞进博会：展现中国对外开放决心

在美国泰森食品集团展台，工作人员现场烹饪进口食品。

本报记者 王俊岭摄

尼泊尔非物质文化展示区前的歌舞表演。

本报记者 徐佩玉摄

第三届中国国际进口博览会正在上海举行。美丽的上海张开怀抱，迎接八方来客。图为上海浦东陆家嘴环岛。

新华社记者 陈 飞摄

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意大利的珠宝、新西兰的保健品、智利的柑橘、伊朗的手工艺品……面对“我在中国当大使”栏目组的镜头，多国驻华大使纷纷变身“好物推荐官”，希望抓住进博会这一大好机会，推动本国好物进入中国市场。

意大利驻华大使方澜意表示，进博会是世界上同类博览会中的佼佼者，意大利企业不会错过参展的机会。去年参展的意大利企业有140多家，今年在疫情的特殊情况下仍然有70多家参展。在今年进博会上，不仅意大利汽车玛莎拉蒂会一如既往亮相，意大利珠宝也成为新亮点。

新西兰也是进博会的“老朋友”。“新西兰积极参与了前两届进博会，今年也依然踊跃参会。”新西兰驻华大使傅恩莱表示，今年新西兰企业不仅带来了为中国消费者熟知的新西兰食品，还带来了新西兰保健品。

中国如期举办进博会令伊朗驻华大使穆罕默德·克沙瓦尔兹扎德赞赏有加。他认为，特殊时期的进博会向世界展现了中国对外开放的决心。线上展览是今年进博会的一大特点，“线上+线下”的形式为更多展商提供了平台。华丽的波斯地毯、精美的珐琅工艺……克沙瓦尔兹扎德欢迎中国观众到进博会去看一看享誉世界的伊朗工艺品。

智利驻华大使路易斯·施密特表示，进博会是中国向世界贡献的重要展会。智利车厘子在中国的热销让智利水果商看到了更多机遇。今年进博会上，橙子、柠檬、蜜橘等水果成为智利“主打产品”。

乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯表示，“中国这场盛会令全球瞩目”。乌拉圭农业发达，农产品优质。卢格里斯希望通过进博会这个平台，将羊肉、羊毛、奶制品等更多优质农产品带给中国消费者。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)