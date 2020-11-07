疫情反扑凶猛 欧洲经济能否抗住又一个寒冬？

图为一名戴口罩的女子走过位于比利时布鲁塞尔的欧盟委员会总部大楼。

新华社记者 张 铖摄

西班牙政府近日宣布将紧急状态延长至明年5月；意大利颁布新令，将在全国范围内实施宵禁；英格兰地区从11月5日凌晨开始实施第二次全面“封锁”；德国和法国在10月28日先后宣布将进行全国“封城”……

最近一周，面对来势汹汹的第二波新冠肺炎疫情，欧洲多国政府不得不再度采取严格的防疫措施。这对初露复苏迹象的欧洲经济来说，俨然一记重创。欧洲央行行长拉加德日前坦言，新冠肺炎病例增加以及相关防疫措施正在影响经济活动，第四季度欧元区经济增速很可能再度转为负值。

刚现回升 又遭冲击

10月30日，欧盟统计局发布初步数据显示，经季节调整，欧盟和欧元区今年第三季度GDP环比分别增长12.1%和12.7%，均为自1995年开始该项统计以来最大增幅。

不过，这个消息并未迎来太多欢呼。30日当天，欧洲主要金融市场都未对此做出积极回应。当前，摆在欧洲国家面前的是另一个令人揪心的现状——新冠肺炎疫情正在凶猛反扑。

世界卫生组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安日前表示，10月19日至25日，全球约46％的新冠肺炎确诊病例和1/3的死亡病例来自欧洲地区，欧洲正处于疫情“震中”。此外，世卫组织发布的疫情曲线显示，欧洲多国单日新增病例数要比今年首波疫情高峰时更多，死亡人数也不断增加。

10月下旬，第二波疫情迅速蔓延之际，英国《金融时报》曾报道称，欧洲国家领导人希望避免严格封锁，因为此前这一举措造成了欧洲经济自二战以来创纪录的衰退。然而，时至今日，触目惊心的新增病例数让欧洲各国政府别无选择。

11月以来，欧洲多国陆续加码防疫措施。目前，包括德国、法国、英国在内的十余个欧洲国家已经下达封锁禁令，持续时间多为一个月左右。大型活动取消、宵禁时间延长、娱乐场所暂停营业、民众无必要理由须留在家中……在本是欧洲消费旺季的年尾，经济社会活动突然因疫情而再度被按下“暂停键”，这对欧洲经济复苏前景而言犹如雪上加霜。

德国联邦经济和能源部长彼得·阿尔特迈尔近日表示，欧洲现在正处于十字路口。如果不能大幅减少新冠肺炎感染人数，经济将无法持续复苏。

《金融时报》援引经济学家观点指出，第二波疫情速度之快超出预期，新冠病毒感染人数增加以及政府重新限制人员流动可能让最近的复苏突然中断，导致欧洲经济再次探底。事实上，即便欧洲国家不采取全面封锁措施，疫情仍将严重打击消费，导致预防性储蓄增加，多数欧洲国家第四季度GDP增长很有可能再次步入负区间。

风险加剧 复苏受挫

“新冠肺炎疫情带给欧元区经济的冲击，无论力度还是范围，都远超2008年金融危机以及2009年欧债危机。与此前两次危机不同，为了遏制疫情，欧洲国家必须实施社交隔离措施，商业活动被迫停止，在欧洲国家国民经济中占据很大比重的服务业由此受到重创。”中共中央党校国际战略研究院副教授赵柯在接受本报记者分析称，当前欧洲疫情反弹将使欧洲经济下滑风险增加，复苏势头遭到抑制。

路透社4日引述一项调查结果称，由于第二波疫情袭来以及为控制疫情而采取的各项措施严重打击了服务业，欧元区经济复苏在10月出现停滞。

作为欧元区经济的火车头，德国已经感受到第二波疫情带来的猛烈冲击。德国伊弗经济研究所在10月底公布的最新数据显示，经季节调整后，德国10月商业景气指数从9月的93.2点降至92.7点，在连续上升5个月后首次出现环比下降。这一指数被认为是德国经济发展的风向标，对观察德国经济形势具有重要参考价值。

“疫情反弹以及欧洲多国二次‘封锁’导致经济活动走弱，贸易、餐饮业、旅游业等都深受影响。此外，英国‘脱欧’贸易谈判始终没能取得突破性进展，英国‘无协议脱欧’可能性仍然存在，这也给欧洲经济复苏前景增添更多不确定性。”中国人民大学欧洲问题研究中心执行主任闫瑾对本报记者分析称。

近日，欧元区19个成员国的财长举行网上会议，共同商讨如何应对疫情造成的冲击。会后发布的声明表示，最近新冠病毒加速蔓延和新的遏制措施增加了不确定性，可能会影响经济恢复。不过，欧洲为第二波疫情做了更好的准备，经得住第二波疫情带来的经济后果。

“接下来，欧元区的财长们将采取哪些具体举措应对疫情反弹带给经济的冲击，这还需要观察。第二波疫情不会造成欧元区成员国的全面停工停产，但在目前政府和企业的负债率都已很高的背景下，欧元区成员国的财政政策空间相对有限。”闫瑾说。

应对有招 衰退可控

欧洲央行行长拉加德日前表示，欧洲央行打算在12月进一步扩大其大规模货币刺激计划，加大对欧元区经济的支持力度。分析人士判断，欧洲央行将在12月的政策会议上公布这一计划。

“相比2008年金融危机和2009年欧债危机，欧洲央行及欧洲国家政府此次应对疫情冲击，出手更加迅速、果断、有力。首先，欧盟成立了7500亿欧元的欧洲复苏基金，第一次以欧盟名义向市场发行债券，并将融来的相当一部分资金通过无偿财政转移支付方式划拨给相关成员国。此外，欧洲央行反应及时，并已备好‘弹药’，随时准备扩大资产购买计划，应对疫情反弹带来的更大影响。同时，欧洲国家的社会安全网在财政支持下得到巩固和加强，居民的消费能力没有遭到太大损害，这为下一步经济复苏奠定了基础。”赵柯分析认为，欧洲经济的衰退是可见的，但也是相对可控的，因为欧盟以及欧洲国家在政策准备方面整体比较充分。

英国首相约翰逊近日宣布，带薪休假计划被延长到11月。该计划为因疫情被迫休假的私营部门员工支付相当于工资80%的补助。英媒称，英国此举追随了西班牙、法国、意大利等欧洲国家的脚步。在这一模式的发源地德国，政策制定者将补助计划延长到2021年年底。

“有了它（带薪休假计划），我们就能保住就业，给企业制订计划提供保障。企业需要熟练工人回到岗位，这样才能在危机后重新起步，推动经济运转。”“德国之声”电台援引德国劳工部长胡贝图斯·海尔话称。

安联保险首席经济学家乌特莫尔认为，由于此前大多数欧洲企业均有应对封锁政策的经验，这一轮封锁对其冲击将不会有上次那么大。乐观预期，封锁政策对欧洲企业的负面影响或为4月的一半。

“接下来，欧元区成员国还将加强协调合作，推进欧洲复苏基金在已有框架下的资金落实到位。”闫瑾认为，随着疫情形势趋缓，新冠肺炎疫苗研发推进，欧盟以及欧洲国家应对措施逐渐落实并显现效果，欧洲经济会逐渐恢复，走出困境。“只是过程可能会比较缓慢。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)