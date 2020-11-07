三部门明确九方面要求规范线上经济秩序

新华社北京11月6日电（记者 赵文君）市场监管总局、中央网信办、国家税务总局三部门6日联合召开规范线上经济秩序行政指导会，从九个方面对互联网平台企业提出明确要求。
——不得实施滥用市场支配地位、垄断协议和违法进行经营者集中等行为；不得滥用优势地位强迫商家站队“二选一”，对平台内经营者的选择平台行为实施不合理限制或附加不合理条件；不得利用技术手段实施妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或服务正常运行的行为。
——杜绝刷单、刷评、炒信等失信造假行为，不得发布浮夸的直播带货“战报”虚增流量，不得从事商誉诋毁、裹挟交易等违法违规竞争行为，或依托算法推荐、人工智能和大数据分析进行“隐形”不正当竞争行为。
——严格落实产品质量责任，严控假冒伪劣商品宣传和销售流通，加大知识产权保护力度，积极协助执法部门查处侵权假冒违法行为。
——严格履行入网经营者资格审查和食品安全管理责任，保证入网经营者注册、许可证明文件的真实性，不得销售来路不明、渠道非法，存在质量安全隐患的食品。
——严格规范广告发布行为，提高广告品位，弘扬社会主义核心价值观，杜绝虚假宣传、低俗内容。
——加强对价格促销方案的事前审查，加强对虚假打折行为的管控，不得借助自身优势地位向平台内经营者收取不合理费用。
——树立消费者至上理念，健全完善高效便捷的投诉举报处理和反馈机制。依法落实网购七日无理由退货、产品“三包”等规定，积极探索消费者权益保护制度创新。
——高度重视消费者个人信息数据安全、使用与保护，严格防范个人信息数据被泄露和滥用。严控各类平台和App过度收集用户数据且泄露和滥用，避免电信欺诈等次生风险发生。
——遵守税收征管法及其实施细则、电子商务法等法律法规，依法履行纳税义务，依法享受纳税优惠。
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