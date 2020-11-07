金融系统全年可实现向实体经济让利1.5万亿元目标

金融是实体经济的血脉。当前，金融支持实体经济情况如何？下一步的支持政策是否会有调整？在6日举行的国务院政策例行吹风会上，中国人民银行、中国银保监会有关负责人回应了市场热点。

中国人民银行副行长刘国强表示，今年前10个月，金融系统已向实体经济让利约1.25万亿元，预计全年可以实现让利1.5万亿元的目标。

“今年前10个月，金融系统按照商业可持续原则，通过降低利率为实体经济让利约6250亿元，通过中小微企业贷款延期还本付息和普惠小微信用贷款这两个直达工具让利大约2750亿元。再加上通过减免服务费用、支持企业进行重组和债转股等措施，金融系统合计向实体经济让利大约1.25万亿元。”刘国强说。

中国银保监会副主席梁涛表示，银保监会把推动减费让利作为促进金融与实体经济共生共荣的重要抓手。前三季度，银行业整体减费让利约2743亿元，预计全年可实现减费让利3600亿元左右。

中国人民银行货币政策司司长孙国峰表示，今年以来，企业贷款利率明显下降，实体经济贷款需求旺盛，说明当前的贷款利率水平是合适的。

据介绍，今年1至9月，全国普惠小微贷款增加3万亿元，同比多增1.2万亿元；9月新发放普惠小微贷款平均利率为4.92%，比上年12月下降0.96个百分点；9月末普惠小微贷款支持小微经营主体3128万户，同比增长21.8%。

金融业应如何做好合理让利与稳健经营的平衡？梁涛表示，银行在服务收费方面的合理让利支出，一部分由银行本身承担，一部分通过优化风控、加强管理来压降成本，不会影响银行自身稳健运营。

随着经济逐步恢复，金融机构让利政策会不会调整？对此，刘国强表示，下一步的政策总体上继续保持松紧适度，政策调整要基于对经济状况的准确评估，不能仓促，不能弱化金融服务实体经济的效果，也不能出现“政策悬崖”。下一阶段，人民银行将坚持稳健的货币政策更加灵活适度、精准导向，构建金融支持实体经济的体制机制，继续强化对实体经济的金融支持。

孙国峰表示，下阶段要根据形势变化和市场需求及时调节政策力度、节奏和重点，人民银行将做好跨周期政策设计，创新和完善结构性货币政策工具体系，精准设计激励相容机制，引导金融机构加大对符合新发展理念相关领域的支持力度。

金融支持实体经济，必须以自身的稳健运行为基础。中国银保监会首席律师刘福寿表示，针对银行业保险业面临的金融风险，银保监会采取多方面措施，取得积极成果，影子银行风险持续收敛、不良资产认定和处置大步推进、互联网金融风险形势根本好转、金融违法犯罪受到严厉打击、威胁金融安全的“灰犀牛”得到控制等。

据介绍，目前全国实际运营的网贷机构已由高峰时期约5000家压降到3家，借贷规模及参与人数连续28个月下降。

“当前，我国金融风险趋于收敛，整体可控。但受内外部各方面因素影响，仍然面临一些不确定性、不稳定性，必须充分重视、冷静研判。”刘福寿说，下一步，银保监会将坚持风险为本的监管原则，前瞻应对不良资产反弹、有序推进中小银行改革和风险化解、继续完善影子银行监管制度和风险监测体系、严厉打击非法金融活动、严防外部输入性风险、完善风险全覆盖的监管框架等，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

新华社记者 李延霞 吴雨

（新华社北京11月6日电）

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