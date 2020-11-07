进博会顶尖医疗新品提振抗疫信心

本报记者 白波

全球疫情汹涌，本届进博会医疗器械及医疗保健展区成为了绝对的热点。

仅用20秒就可精准测温的医用电子体温计，小巧可于口袋中携带的电子血压计，主机仅重8千克的最轻便叶克膜（ECMO人工肺），曾被用于采集新冠康复者恢复期血浆的血液成分分离机……一件件在抗疫进程中，特别是在武汉发挥关键作用的先进医疗设备映入眼帘，那些动人心魄的抗疫画面又浮现于脑海中。

进博会医疗展区的实际展览面积已远超60000平方米的规划面积，近340家展商包含了世界500强及龙头企业70多家。此次参展，他们都亮出了各自的抗疫明星产品。

电子体温计可整体浸泡消毒

武汉火神山医院今年2月2日正式交付前，2500支全球顶级的医用电子体温计和1250支医用电子血压计就送到了火神山、雷神山医院。

这批物资来自日本医疗器械厂商泰尔茂，一家成立于1921年、以生产日本首支国产体温计起家的“百年老店”。一个月后，3台来自日本国内的叶克膜设备仅用了一天便送到了武汉市同济医院、协和医院和武汉大学人民医院医护人员的手中，用于救治新冠重症患者。3台设备还附赠了30套相关耗材套包及插管。

“10月底我去武汉，武汉协和医院的医生还在称赞这样的安排。”泰尔茂中国品牌战略执行总监陈楠告诉记者，此次重点展出的这款第二代叶克膜主机只有8千克重，转运便捷，操作也更简单。设备配有一台备用主机，加上附赠的耗材套包，为武汉重症患者救治节省了宝贵时间。

发热是新冠肺炎主要的临床表现之一，也是诊断的重要依据。记者现场体验了泰尔茂的医用腋下测温体温计，仅用20多秒就测得了36.2℃的体温，精度达±0.1℃。由于采用整体防水设计，这款世界上唯一可用含氯消毒液整体浸泡消毒的电子体温计，完美满足了新冠诊治中的消毒要求。

经鼻高流量治疗设备抗疫展身手

1986年，新西兰政府代表团在访华时向中国政府赠送了12台费雪派克MR500呼吸湿化器。这12台呼吸湿化器由中国卫生部转交给北京协和医院和积水潭医院使用。

呼吸机用湿化器是呼吸机的重要组成部分，费雪派克在1969年开发出了全球首台呼吸湿化器。新冠肺炎肆虐全球以来，通过呼吸湿化治疗仪给中度和重症病人提供高流量、高浓度氧气治疗，避免病情进展到危重症和气管插管，这种由费雪派克首创的Optiflow鼻塞实施的经鼻高流量呼吸治疗方法已被世卫组织、中国和世界各主要国家纳入了新冠肺炎治疗指南，为包括武汉在内的全球抗疫进程作出了重要贡献。

费雪派克医疗保健（广州）有限公司总经理侯治平告诉记者，中国市场是费雪派克全球战略的重要支撑。“首次参加进博会，我们将展出FP950呼吸湿化器，myAirvo家用呼吸湿化治疗仪，Optiflow+高流量鼻塞系列等最新产品。由于中国率先从疫情中恢复正常经济生活，我们对中国市场和供应链更加充满信心。中国不仅仅是我们的产品市场，也是我们重要的原材料和零部件供应来源地。我们工厂每年从中国本地供应商采购的金额远远高于产品在中国的销售额。”

500强药企带来抗疫明星药

今年是中国和瑞士建交70周年，500强企业瑞士罗氏制药已连续三届参加进博会，并已签约未来三届进博会。在罗氏近1000平方米的展台内，记者看到了治疗新冠肺炎的明星药品雅美罗（托珠单抗）。

雅美罗是由罗氏旗下日本中外制药生产的生物免疫抑制剂。新冠疫情暴发后，雅美罗被证明可降低新冠肺炎重症患者使用呼吸机的可能性，已被中国国家卫健委列入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》试行第七、第八版，并于近日由法国多家医学研究机构证实疗效。

罗氏制药中国总裁周虹表示，进博会为跨国药企提供了绝佳的展示平台，他们此次还带来了很多未在中国上市的重磅创新产品和抗疫成果亮相进博会。除雅美罗外，罗氏还展出了流感新药Xofluza、达菲、罗氏芬等行业领先的抗感染和免疫调节产品。

其中，Xofluza是目前治疗流感的首个也是唯一一个单剂量口服药物，是美国食药监局（FDA）批准的首个具有创新作用机制的抗流感药物。据介绍，Xofluza一次口服可24小时有效抑制流感病毒，大幅减少流感症状持续时间。目前已在中国提交上市申请。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)