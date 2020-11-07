逛进博会，打卡全球潮流消费品

本报记者 马婧

日化用品、家居用品、体育用品……这些都是老百姓日常生活离不开的商品。自第三届进博会开幕以来，消费品展区成为最热闹的展区之一，琳琅满目的产品让人大饱眼福。本届进博会消费品展区以“美好生活新风尚”为主题，围绕“新”生活、“酷”科技、“最”潮流三大方向，打造世界品牌集聚地、全球新品首发地及国际潮流引领地。

展现“新”生活 国际大牌齐亮相

和悬挂空中的巨型羽绒服合影、体验面料透气性实验、看无缝针织机现场制作针织衫……在进博会消费品展区，优衣库带来了1500平方米的“明日博物馆”，这是消费品类面积最大的展台。

今年是优衣库首次参加进博会，通过充满科技感的沉浸式体验，揭秘服饰背后的故事。展区里，高达2.7米的巨型羽绒服悬挂在空中，重量只有9斤，这是优衣库5位工匠连续工作5天制作而成，再从日本奔赴中国。

现场还设置了一间“密室”，走进其中，一台机器正在运转，机器下方，一件针织衫渐渐成型。现场讲解员说，这是日本全成型无缝针织机首次亮相中国，展示一体成型的3D编制艺术，平均1个半小时织成1件衣服。

昨天下午，雅诗兰黛的“水晶宫”被排队的参观者团团包围，去年“水晶宫”亮相后，就吸引不少人前来打卡，今年展区进一步升级，不仅面积扩大，还有雅诗兰黛旗下新进入中国的品牌齐亮相。

在乐高展台，4款灵感来源于中国经典文化和传统故事的全新玩具产品吸引了参观者，这也是乐高集团自2018年以来，在进博会上规模最大的新品发布。乐高集团高级副总裁兼中国区总经理黄国强表示，随着中国经济的发展，中国消费者需要更多的高品质产品，乐高集团将继续加大在中国的投资，把更多高品质、有创意的玩乐体验带给中国的小朋友和家庭。

感受“酷”科技 全球新品迎首发

面对中国广阔的市场，国际大牌纷纷带着最新的产品来到进博会，其中有不少都是中国首发或全球首发。

在欧莱雅展区，几个像保温杯一样的仪器，被称为本届进博会上“最懂美”的展品。这是欧莱雅全球首款家用定制化妆品配方概念产品Perso，用户只需连接手机应用，就能对自身皮肤状态进行评估，结合当地环境信息以及护肤需求，完成护肤品和彩妆产品的现场配方。完成配方后，消费者只需按压仪器，就能按照配比挤出相应的护肤品和彩妆产品。

在博西家电展台，全球线下首秀的升降式吸油烟机格外吸睛。作为嵌入式厨房的设计代表，这款吸油烟机将风导技术与升起的透明玻璃幕墙相结合，使烹饪产生的油烟顺势下吸，机器被完全隐藏在台面之下，同时还降低了外排油烟对公共烟道造成的压力。

博西家用电器集团大中华区总裁唐善达介绍，今年9月，博西家电中国新研发中心在南京正式启用，这是其全球最大的综合性研发中心。“中国消费者对创新产品的需求是走在前沿的，对我们来说及时洞悉消费者需求、提供契合需求的解决方案非常重要，新的研究中心将持续为中国设计，更好地满足中国消费者的需求。”

今年的新展商历峰集团则带来旗下11家品牌参展进博会。其在中国首发的一款厚度仅为2毫米的世界最薄机械腕表，以一枚硬币的厚度令人叹为观止。

体验“最”潮流 运动健身享乐趣

一场疫情，让人们更加意识到健康的重要性。今年进博会特别新设了体育用品及赛事专区，漫步其中，到处弥漫着人们对于运动健身的热情。

3分钟完成充气，不到5分钟完成安装，在迪卡侬展区，一只容量为130升大小的双肩背包，能瞬间变成一艘皮划艇。继去年在第二届进博会上中国首发可折叠帆船后，今年进博会第一次设立体育用品及赛事专区，迪卡侬全球首发一款充气皮划艇。

一家企业还带来了一台跑步机，可以满足人们在家里跑马拉松的愿望。眼前的屏幕上实时变换景观，仿佛真的在参加马拉松比赛一样。

展区现场，不少专业采购商亲自体验并测评产品，一大批新产品将加入国人购物车，满足更加丰富、多元的市场需求。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)