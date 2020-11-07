巴基斯坦家族珠宝企业“彣莎”携36件珍宝参展

斯里兰卡和马达加斯加的蓝宝石，缅甸和莫桑比克的红宝石，巴基斯坦和哥伦比亚的祖母绿，澳大利亚的粉色钻石……在进博会消费品展区，巴基斯坦家族珠宝企业“WINZA彣莎”携4大类36件名贵宝石展品首度亮相。漫步于36平方米的展台内，几乎可以尽览全球宝石精粹。

“我们这次带来最大的展品是25克拉的斯里兰卡‘皇家蓝’蓝宝石。还有一颗65.3克拉的蓝宝石在巴基斯坦，因为疫情来不了了。”品牌创始人李龙（Aqeel Ahmed Chaudhry）用一口流利的汉语告诉记者，“皇家蓝”蓝宝石产自斯里兰卡，在甄选时对颜色的色调、浓度、饱和度要求都相当高，“这种颜色稳重而高贵，向来被看作是英国王室的‘专属色彩’，也是欧洲最尊贵的色彩。”

李龙是巴基斯坦人，这个中国味儿十足的名字是20多年前汉语老师给他起的。李龙在中国求学十载，拿过国家一等奖学金，还有一位中国太太。2010年毕业后，李龙来到上海，把克什米尔Chaudhry家族珠宝事业引进中国，并创立了自己的“WINZA彣莎”品牌。在上海打拼多年，凭借优质的货源、不懈的努力和对中国文化的了解，李龙的生意越做越大，也和行业内的珠宝协会、研究机构建立了良好关系，渐渐打出了品牌影响力。

本次参展的4大类展品中，祖母绿是地道的“巴铁”货。巴基斯坦东北部开伯尔-普什图省的斯瓦特矿区是全世界最早发现祖母绿的地区之一。“祖母绿是极富底蕴和美感的巴基斯坦瑰宝，随着独特的颜色和内涵获得越来越多消费者的认可，正成为有色宝石家族的闪耀之星。”李龙介绍，从采矿、分级、切割和抛光到珠宝制造，他的公司已建立了始自原产地的垂直一体化商业模式。

谈到自己的中国情结，这位中国女婿的言辞中不自觉地流露出感情。“我很感恩我们两个国家的友谊，这么多年和中国的兄弟姐妹们接触，能切身感受到大家的智慧和友好。中华民族是善良、诚信的。我非常欣赏中国举办进博会的眼光与包容的气度，用开放和协商合作带动了创新的发展，对外敞开胸怀，给优秀的企业以机遇，让大家在这么大的中国市场创造新的价值。”

“进博会也能让更多巴基斯坦的优秀企业和产品进入中国市场，丰富中国消费者的选择，同时让他们了解巴基斯坦的风土人情。第一次参加进博会，我们将借助进博会的平台对外招纳加盟合作。未来5年，我们计划在中国的核心城市开设20家以上的品牌直营和加盟店。”对企业在中国市场的前景，李龙信心满满。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)