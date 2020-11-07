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用优质食品勾住人的胃 法国在进博会开了农业馆

白波

2020年11月07日10:22  来源：北京日报
 
原标题：法国在进博会开了农业馆

　　本报记者 白波

　　法国是第二届进博会的主宾国，今年虽有疫情影响，法国企业超过80家的参展数量仍然超过了上届。

　　法国近年致力于为本国农产品开拓更多中国市场份额。本届进博会，法国特别设立了以农业食品为主题的展馆。200平方米的展区内，人头马君度集团、法国蓝带厨艺学院、法国大酒窖酒业集团等8家知名食品农产品企业，新阿基坦、奥克塔尼2个法国第一、第二大的大区，共同展示了法国优质的葡萄酒、乳制品、生蚝和肉类等农产品。

　　法国农产品以较高的品质和独特的风味享誉世界。法国驻华大使罗梁在进博会法国农业馆现场介绍，法国农产品在中国市场好消息连连，牛肉、鸡肉恢复对华出口，多家法国屠宰场获得中国有关部门的许可。中国正式承认的100多个欧洲地理标志产品中，有20%是法国食品。

　　“安全健康且性价比高的法国农产品，完全可以满足中国消费者日益增长的需求和期望。进博会平台将让中国人更好地认识法国食品。”罗梁说。

　　法国农业馆的参展主题是“Taste France”，法国驻华使馆商务投资处主任范迪博介绍，这是旨在将法国食品农产品企业集中起来的一个全新品牌，这样的整合将更好地开拓包括中国在内的全球市场。范迪博向中国消费者推介“Taste France”，表示它将带来“卓越、安全、愉悦、原产、创新”的高品质保证。

　　8家法国企业已进驻中国市场多年，受到中国消费者认可。人头马君度集团是全球烈酒市场的领军企业，旗下拥有路易十三等多个国际知名高端品牌。有125年历史的法国蓝带厨艺学院在20多个国家和地区设有35所国际分校，每年向全球输送2万多名优秀餐饮人才。

　　新阿基坦是法国最大的大区，也是法国最大的农产品大区，295项获得官方质量和原产地标志认证的产品数量位居法国第一。奥克塔尼是法国第二大大区，拥有世界最大的葡萄园和法国最大的葡萄酒出口量，以及法国最大的牛肉、羊肉、小麦、大豆产量。进博会上，观众可以近距离了解和体验两个地区的特色美食和产品。

　　据悉，本届进博会期间，法国农业馆将组织葡萄酒与烈酒大师班、厨艺秀、饮品秀、网红直播和品尝试吃等丰富的活动，展示法国食品农产品的品质和闻名世界的法国烹饪技艺。

　　中法经贸关系密切。法国是中国在欧盟的第四大贸易伙伴，中国是法国的亚洲第一大、全球第六大贸易伙伴。据中国海关统计，2019年中国自法国进口额为325.8亿美元，同比增幅高于同期中欧贸易增幅。今年以来两国贸易受到疫情影响，但法国农产品作为优势产品对华出口仍明显增长。在进博会现场，罗梁特别强调了这一点。

　　今年7月的第七次中法高级别经济财金对话中，双方就拓展农业领域合作、法国农食产品在华市场准入达成一系列重要共识。外交部长王毅访法期间，双方签署了《法国种禽（蛋）输华议定书》。中法农业领域合作前景广阔。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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