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第二波疫情打断经济复苏步伐 欧盟下调明年经济增长预期

李骥志

2020年11月07日10:23  来源：新华社
 
原标题：欧盟下调明年经济增长预期

　　新华社布鲁塞尔11月5日电（记者 李骥志）欧盟委员会5日发布秋季经济预测说，由于第二波新冠疫情打断经济复苏步伐，欧委会被迫下调明年经济增长预期。

　　负责经济事务的欧委会委员保罗·真蒂洛尼当天在新闻发布会上说，欧盟和欧元区经济2020年预计将分别萎缩7.4%和7.8%，2021年将分别增长4.1%和4.2%。到2022年年底，欧盟整体经济将恢复到略低于疫情前的水平。

　　欧盟今年夏季曾预测，欧盟和欧元区经济2020年将分别萎缩8.3%和8.7%，2021年将分别增长5.8%和6.1%。

　　真蒂洛尼说，今年上半年疫情在欧洲大流行，使欧盟经济出现历史性衰退。随着针对疫情的限制措施逐步放松，第三季度经济强劲反弹。然而秋季疫情反弹，欧盟成员国被迫再次采取限制措施，经济复苏的步伐被打断。

　　受疫情冲击最严重的西班牙、意大利、法国今年的经济预计将分别萎缩12.4%、9.9%、9.4%。到2022年年底，只有德国和波兰经济有望达到或超过疫情暴发前的水平。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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