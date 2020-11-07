黔货出山 多彩贵州在进博会上向世界发出邀请

人民网上海11月7日电 （唐小丽）签约投资项目41个，投资总额达377.4亿元；签下采购项目20个，贸易总额4.9亿美元……本届进博会上，贵州可谓收获满满。

收获颇丰，签下采购投资大单

经过三年的发展，进博会已经成为国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的平台。特别是国际采购和投资促进，成为各省市交易团参与进博会的重要目标，贵州也不例外。

本届进博会期间，贵州省共签约投资项目41个，项目投资总额达377.4亿元；采购项目20个，涉及医疗设备、技术装备、生活消费、服务贸易、农特产品、天然橡胶和矿产品等，贸易总额4.9亿美元。

现场签约

作为全省的“火车头”和“发动机”，贵阳市在进博会上同样收获颇丰。进博会期间，贵阳市共签约19个项目，投资总额367.02亿元，主要涉及制造业、大数据、农产品加工、商贸服务等产业。

黔货出山，多彩贵州风行沪上

本届进博会上，贵州首次设立“多彩贵州、爽爽贵阳”主题展馆，展馆主题为“黔货出山 风行天下”，组织邀请了辣椒、文创、茶叶、刺梨四大类18家企业参展，精选185种产品，意在宣传“黔货出山”战略，展现黔货之美，扩大黔货知名度。

直播带货

开展期间，主题展馆内还会举办多场直播带货，不仅有贵阳的黔货推荐官、网红主播助力，还邀请外籍嘉宾作为推荐官，让优质黔货走出国门、卖向全球。据了解，此次活动不仅在淘宝、抖音平台进行，还会推出面向欧洲、东南亚国家的海外专场，展示推介丰富多样的贵州特色产品。

值得一提的是，展馆装饰和产品设计选取贵州苗族纹样元素，民族文化浓郁，体现了贵州文化、贵州颜值与世界的交流。

苗族纹样元素在贵州馆随处可见

广受赞誉，发展环境引各方点赞

在第三届进博会贵州经贸交流会上，贵州省副省长谭炯致辞时表示，十八大以来，贵州实现了跨越式的发展，概括起来有以下特点——全国经济发展最快的省份之一、全国减贫人数最多的省份之一、全国交通变化最大的省份之一、全国生态环境最好的省份之一。

受邀参加贵州经贸交流会的商务部部长助理李成钢则称“贵州是我国最具发展活力的省份之一”。他说，长期以来，贵州积极推动西部大开发战略实施，西部陆海新通道建设和一带一路国际合作，不断优化营商环境，国际贸易便利化水平明显提升，国际产业转移承接能力更加突出。

“多彩贵州、爽爽贵阳”主题展馆（贵州馆供图）

“贵州是中国的一个宝，再不来就晚了。”投资贵州的正大集团资深副董事长、中国区首席执行官杨小平点赞贵州的发展环境和发展机遇。杨小平说，随着“一带一路”的推进，贵州已成为中国大西南交通中心和出海大通道，这是贵州特殊的优势。从农业现代化角度讲，这一优势能促进农业生产优质资源的高效配置，为农业产品全国甚至全球的销售，奠定基础。

各方点赞，动力倍增。贵州在进博会经贸交流会上向国内外企业发出四份邀请：诚邀大家走进多彩贵州，共创高水平开放的大窗口、共育高品质消费的大市场、共建高质量产业的大基地、共享高标准营商的大环境。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)