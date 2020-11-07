复星陈启宇:做好可负担创新 推动医疗产业创新体系建设

人民网上海11月6日电（记者 夏晓伦） 在第三届中国国际进口博览会期间，复星国际联席首席执行官陈启宇做客人民网现场访谈间。他表示，我国医疗产业创新体系建设要思考如何做好可负担创新，并且要面向全球市场，才能有机会改变全球医疗产业格局。

复星国际联席首席执行官陈启宇做客人民网访谈间。人民网记者 夏晓伦 摄

据了解，复星携海外成员企业及合作伙伴联合参展进博会已连续三届。陈启宇介绍，此次进博会上，复星的展出内容涉及达芬奇手术系统最新一代单孔手术机器人、负压救护车、移动CT卒中创伤救治平台、手持超声成像系统等，涵盖医疗科技装备、疫情防控、疫苗研发等多个领域。

本届除了主展位外，复星还增设了公共卫生防疫专区的展位。“设置这个展位，对我们来讲是必须要做的，这一段历史非常值得我们记录下来。”陈启宇表示，在疫情之初，复星就积极行动，调动复星分布全球的资源及网络，批量进口防护物资运送到国内抗疫一线。“整个第一阶段疫情期间复星累计从海外采购296.3万件防护物资，并第一时间捐赠给抗疫第一线。”

同时，复星还全力投入防疫相关医疗科技产品的研发生产，包括核酸试剂的开发、呼吸机的扩产捐赠、负压救护车的产能提速等。随着国内疫情形势向好，复星又迅速组织海外抗疫支援。回顾抗疫历程，陈启宇表示，在这个过程中，复星的整个应急能力建立起来了，整个企业抗疫的流程机制建立起来了，也极大提升了企业的组织能力。

谈到对于医疗科技创新的理解，陈启宇认为，医疗健康行业本质上就是需要科技进步来驱动的行业。“面向未来，从产业发展到我们国家老百姓医疗健康的保障、安全性、可负担性等方面来讲，医疗产业一定要依靠本土企业的创新来完成。”

陈启宇指出，随着国家产业政策的调整，以及在不断实践积累中医疗科技创新能力的提升，我国医疗行业的发展正坚定不移地走向创新驱动之路。

“实际上中国医疗行业的创新发展，始终是机遇和挑战是并行的。从没有创新能力到建立创新能力，是一个基本的技术平台搭建。要走向更长远的发展道路，政策的支持匹配是非常重要的。”陈启宇认为，在过去几年宏观政策影响下，中国的医药医疗行业创新投入已经大大提升，包括药品4+7集采、医疗器械的集采等政策，能看到我国在推进整个行业不断向创新领域发展的决心。

对于医疗创新面临的挑战，陈启宇指出，如何形成一个可负担、高质量、低成本的创新体系，是中国独特国情下对企业提出的更高要求。“我国现在已经初步打造了一个覆盖13亿人的医保体系，我们的支付其实主要就是医保和个人支付，商保比例还比较低。所以，老百姓在医疗就诊的问题上，对医保的依赖度是比较高的。在这种情况下，创新产品、创新药、医疗器械，特别是药品，必然要承担起可负担创新的责任，就是怎么让患者和医保支付机构能够有能力去负担这些创新药的成本。”

陈启宇认为，如果本土企业能够在低成本的情况把创新做得又好，将有机会改变全球医疗产业格局。“我国居民要享受一个公平的医疗待遇，享受更好的长远健康的医疗产品，我们必然需要技术能力高，同时价格又相对较低的创新产品。我们有庞大的人口基数，在以量换价基础上，中国企业要思考如何做好可负担创新，并且一定要记得面向全球市场。”

“同时我们还要学会打通、联通全球的技术产业，除了埋头做研发，我们还是要打开来借鉴，要站在全球医疗技术开发的肩膀上，遵循全球的知识产权法规，来发展好我们的医疗产业。”陈启宇说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)