兵器工业集团进博会实现贸易和产业精准对接

人民网北京11月7日电（赵春晓） 第三届中国国际进口博览会期间，兵器工业集团借助进博会国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的重要平台，将贸易和投资相结合，实现贸易和产业精准对接。

据介绍，兵器工业集团共邀请来自12个国家的23家企业来华参展，主展区面积1018平方米。展品涵盖高端智能制造、石油、矿产资源、工程建设等多个领域，组展规模与上届持平。

进博会期间，兵器工业集团策划组织开展多场配套经贸活动，拓宽与国外知名企业贸易投资领域的合作渠道，提升合作质量与层次。其中，11月4日，举办阿拉伯联合酋长国和中国兵器工业集团进口专场签约活动，与阿联酋合作伙伴签署三项重大一揽子进口贸易合同，有力拓展集团公司与阿联酋企业在石油、矿产、工业原材料等领域业务合作的深度和广度。11月6日，举办兵器工业集团专场签约活动，与国外参展企业开展线上云签约及工业原材料板块、高端机械制造板块、精细化工板块主题采购签约活动。

兵器工业集团相关负责人表示，本次进博会，兵器工业集团精准对接集团公司系统内采购需求，继续扩大采购规模，兵器工业集团交易分团共签署采购签约合同33个，采购金额比第二届增长10%，合同数量和金额均超前两届。采购产品类别包括精细化工产品、矿产及原材料、智能装备等。

此外，兵器工业集团坚持把疫情防控放在首位，创新工作方式，通过云推介、云洽谈、云签约等方式，大力推进博会招展、组展、供需对接、进口签约等各方面工作。

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