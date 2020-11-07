持续回暖！中国前10个月外贸进出口同比增长1.1%

新华社北京11月7日电（刘文昕、邹多为）海关总署7日发布数据显示，今年前10个月我国货物贸易进出口总值25.95万亿元，同比增长1.1%，连续五个月实现正增长，外贸发展恢复态势良好。

10月当月，我国外贸进出口总值2.84万亿元，同比增长4.6%。其中，出口1.62万亿元，同比增长7.6%；进口1.22万亿元，同比增长0.9%；贸易顺差4017.5亿元，同比增加34.9%。

从前10个月整体来看，我国外贸出口14.33万亿元，同比增长2.4%；进口11.62万亿元，同比下降0.5%；贸易顺差2.71万亿元，同比增加16.9%。

前10个月，民营企业进出口增长和比重均有提升，显现出强大贸易活力，外贸稳定器作用更加突出。民营企业进出口总值12万亿元，同比增长10.5%，占我国外贸总值的46.2%，比去年同期提升3.9个百分点。

按贸易伙伴划分，前10个月，我国对东盟、欧盟、美国、日本和韩国等重要贸易伙伴进出口全部实现增长。其中，东盟依旧保持我国第一大贸易伙伴地位，我国与东盟贸易总值3.79万亿元，同比增长7%，占我国外贸总值的14.6%。我国与欧盟贸易总值3.62万亿元，同比增长3.5%，占我国外贸总值的13.9%。中美贸易总值为3.2万亿元，同比增长3.9%，占我国外贸总值的12.3%。

按贸易产品种类划分，机电产品、纺织品和塑料制品等出口增长，服装、鞋靴和箱包等出口下降。前10个月，我国出口机电产品8.45万亿元，同比增长3.8%，占出口总值的59%。出口包括口罩在内的纺织品9084.1亿元，同比增长34.8%；塑料制品4660亿元，同比增长18%。

分析人士认为，外贸持续回暖说明中国经济复苏不是“昙花一现”。当前，新冠肺炎疫情仍在多国蔓延，世界经济仍面临巨大不稳定不确定性，我国应继续加强“六稳”“六保”工作，做强产业链，畅通供应链，不断培育外贸新优势。

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