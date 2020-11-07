记者观察：在进博会，感受浓浓“中国风”

一台古老的大花楼织机上，两位织工一上一下分工协作，8000多根看上去杂乱无章的白色丝线，在她们的手中有序排布，这一幕吸引了不少展商和观众驻足。

织工正在千年花楼织机上织宋锦。唐小丽 摄

“这叫宋锦，织造技艺精细复杂，需要双人操作，一天也就织4到5厘米。”工作人员介绍，这台宋锦古花楼木织机是一千年前老祖宗做手工宋锦的机器，两位织工师傅将在现场织造一幅进博会会标。

当然，宋锦的展区里还摆放了不少宋锦服饰及文创产品。“昨天就有外国朋友来问，这个小卡包上的蝴蝶图案有什么寓意。”工作人员笑道，“我跟他们说蝴蝶的‘蝴’，谐音‘福’，是福气的意思，他们表示很感兴趣。”

记者在采访中发现，体现浓浓“中国风”“中国范”的元素随处可见，而这样的“中国风”吸引的不止是对传统文化感兴趣的中国观众，更吸引了不少国际友人的目光。

西安大唐不倒翁现身进博会。唐小丽 摄

“那不是西安最有名的不倒翁小姐姐吗！”隔着好远，就听到了一阵阵欢呼。在陕西展区前，大唐不夜城的不倒翁小姐姐一亮相，立刻吸引了大家的围观。

伴着欢呼声步入陕西展区，现场比赶集还热闹：诱人的陕西擀面皮，拌上红油辣子，外国友人边吃边伸出了大拇指；有着“一饺一形，百饺百味”之称的德发长饺子展台前，只见马顺莉老师手艺娴熟，顷刻间，一只栩栩如生的“黑白天鹅”饺子就做好了……

“黑白天鹅”饺子。唐小丽 摄

山西更是把汾酒的蒸馏现场搬进了展区，这边，两位酿酒师傅正在忙着蒸馏；那边，几位外国巧克力制造商已在洽谈采购汾酒原酒制作酒心巧克力。中国传统工艺酿造的汾酒与西方巧克力的巧妙结合，应该别有一番滋味儿。

汾酒的蒸馏现场搬进展区。唐小丽 摄

江西特色展区里，一件件精美的景德镇陶瓷展品，吸引着众多中外观众的目光。“我们的陶瓷小饰品特别受欢迎，在去年的进博会上，很多在开幕第二天就被售卖光了。”工作人员告诉记者。

故宫建筑式样，三山五园的皇家园林设计元素，六必居、同仁堂、吴裕泰、鹤年堂、便宜坊、荣宝斋、内联升、瑞蚨祥……招牌一字儿排开，富有京味儿的北京老字号展区吸引了不少观众打卡体验，“来这里走一圈儿，像是去了趟大栅栏儿”。有观众笑言。据说，这些参展老字号的平均年龄超过了200岁。

京味儿浓郁的北京老字号展区。唐小丽 摄

其实，不止是中华老字号展区，在整个展馆的各处，都可能随时捕捉到“中国风”的影子。

在消费品展馆里，连续三年，来自丹麦的乐高集团发布的新品都充满了中国元素。今年发布的新品更是推出了中国传统节日套装，套装包括“舞狮”和“新春庙会”，生动再现了中国春节的热闹场景，体现了阖家团聚与欢庆的浓浓年味。此外，还有灵感来自中国传统神话故事美猴王的乐高悟空小侠系列。

而在媒体记者工作的新闻中心二楼，一间典雅江南气质的“非遗客厅”成为一道亮丽风景。中午时分，一位外国友人正在跟着手工拓印师傅学习中国传统的拓印技术，一番刷水、敲打过后，一张《兰亭序》的拓印作品就完成了。

外国友人学习手工拓印技艺。唐小丽 摄

工作人员介绍，进博会期间，“非遗客厅”每天都会安排一期不同的非遗项目进行动态展示，希望大家在这里遇见非遗，爱上中国传统文化。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。在进博会这样的国际大舞台上，处处流淌的“中国风”背后，是浓浓的中国文化的不断繁荣昌盛，更反映出国人内心深处对中华文化和文明的自豪与自信。

(责编：栗翘楚、孙阳)