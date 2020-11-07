罗氏制药周虹：关注患者和医生需求 以创新为驱动提供更优质服务

“希望能够将国际上的优秀案例带进中国，通过多方合作推动产品创新，解决医生和患者的实际需求，提供更优质的服务。”在第三届进博会期间，罗氏制药中国总裁周虹表示。

周虹介绍，面对依旧在全球蔓延的新冠肺炎疫情，秋冬季节可能会造成的新冠和甲乙型流感造成的“双流行”备受关注，在此次展会中罗氏制药展出的新型口服抗流感药物，能够在24小时医治，更加高效便捷。在展会中，罗氏针对中国“肝癌大国”的问题，也展示了全球首个且目前唯一一个获批用于治疗不可切除肝细胞癌的一线免疫联合方案。除此以外，近期政府也出台了关于罕见病的相关利好政策，罗氏在此次展会中展出的两款罕见病用药审批也在加速中，期待明年能够获批上市，为更多患者服务。

“在当前疫情防疫复杂的环境下，中国依旧坚定不移地走对外开放的路线，通过共享市场，助力世界经济复苏，进博会的如期举行给全世界提供了战胜疫情的信心和决心。”周虹表示，进博会不仅仅能够为企业搭建展示新技术和新产品的平台，也为企业搭建了同政府、企业开展更多合作的桥梁。罗氏已经连续参加了三年进博会，通过进博会促成了多项合作，也加速了多款药品的审批。去年进博会期间，罗氏同海南博鳌乐城先行区签订了战略协作，罗氏的多款产品可以在获批之前以“先行先试”的方式在博鳌乐城惠及患者。

周虹表示，进博会也带来了溢出效应，通过媒体的报道让公众对各种疾病有了更多的认识。进博会期间，通过创新产品的引进，促进了医疗行业朝着更高端的个体化医疗发展。

对于可能面临的医保谈判，周虹表示，当前罗氏的几款药物已经纳入了医保，也非常期待今年新获批的两款药物能够进入谈判，在价格方面罗氏将拿出最大的诚意。与此同时，在医药成本方面更需要关注可持续性的问题，以支持在新药研发领域的持续投资。

“当前在健康领域还存在着很多没有破解的难题，比如肿瘤、罕见病等。”周虹表示，医药创新需要跨国合作的同时也需要更多的自主创新，希望未来罗氏可以同国内本土企业共同携手，真正打造以患者为中心的生态圈，助力本土研发创新药走向世界。在未来，罗氏将进一步对创新中心进行升级，关注患者需求，进一步拓宽领域。也将同本土企业、其他外资企业、科学机构进行进一步的合作。

周虹表示，罗氏作为跨国企业，希望能够将国际上存在的优秀案例带进国内，推动癌症早筛，减轻社会成本，提高创新药物的可及性，为医保提供更加优化的解决方案。以共赢的态度，关注患者和医生面临的难题和需求，为患者和医生提供更多的服务。

(责编：栗翘楚、孙阳)