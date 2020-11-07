辉瑞苗天祥：整合优势资源 助力慢病管理与基层医疗提升

“晖致（Viatris）将是一家由辉瑞普强与迈蓝合并成立的全新公司，结合双方的资源优势，晖致将在助力中国提升慢病管理和基层医疗服务品质、推动分级诊疗和数字化医疗等方面做出努力。”

第三届中国国际进口博览会期间，辉瑞普强大中华区主席兼总裁、未来晖致大中华区主席苗天祥做客人民网现场访谈间。他表示，晖致将作为一家全新公司在11月份在全球宣布上市，产品领域覆盖心血管、疼痛、精神、男性健康等，产品线达1400多款。

“可及、引领、合作将是新公司使命发展的三个重要途径。”苗天祥介绍，“可及”就是希望全世界各个地方有需要的患者都能够用到有效的产品；“引领”则是希望在一些治疗理念、商业模式等方面能够带动、引导开发创新医疗解决方案，助力提高医疗效率；“合作”即是希望能够和政府、医疗界、学术界、产业界等多方加强沟通合作。

苗天祥指出，除了关注医院领域，晖致还将关注零售渠道及新技术背景下数字领域等方面的发展布局，致力于更好地服务更多患者。

对于慢性疾病防治，苗天祥认为，企业有责任联合多方力量，助力提升公众对于心脑血管等慢性疾病的认识与预防。“很多病不仅仅是靠药物来治疗，而是靠一些行为习惯的改变。晖致也将联合社会各界力量去引导大家关注慢性疾病，从多方面着手宣传疾病的预防与治疗，让更多人群受益。”

此外，辉瑞普强近年来也在持续支持相关部门、学术机构等开展《中国心血管健康指数》综合评价。该指数为各地心血管疾病防控提供了有效工具和干预指导。“通过运用指数体系，可以发现各地在心血管病防治中存在的问题，并采取针对性措施完善改进。”苗天祥说。

对于罕见病诊疗进展，苗天祥介绍，今年引入了一款治疗肺动脉高压的新药。“罕见病患者群体虽然较少，但我们未来目标还是希望让罕见病不再罕见，制定出对应的治疗手段，让罕见病患者也得到应有的重视和有效治疗。”

苗天祥还指出，当前很多县级医院的硬件设施跟上来了但基层医生的诊疗能力、对于新产品新技术的认识尚有不足。“辉瑞普强与迈蓝各具优势，希望两家公司的合力能够把尽量多的产品、尽量多的治疗方案推及到每一个需要它的人。”

(责编：栗翘楚、孙阳)