市场监管总局：中国是全球增长最快的检验检测市场之一

人民网上海11月7日电 （记者 杨迪）“截至2019年底，我国共有检验检测机构4.4万家、从业人员128.47万人、实现营业收入3225亿元，分别比上年增长11.5%、9.4%和14.8%，是全球增长最快、最具潜力的检验检测市场之一。”在今日于进博会举行的“中国检验检测高质量发展暨‘十四五’规划会议“上，市场监管总局总工程师韩毅介绍。

韩毅指出，党的十九届五中全会审议了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，提出“十四五”时期经济社会发展以推动高质量发展为主题，对市场监管和检验检测等工作提出明确要求，要求建设高标准市场体系，完善国家质量基础设施，加强标准、计量等体系和能力建设，深入开展质量提升行动。

“在检验检测领域，今年年初，市场监管总局重点部署了16项'十四五'规划重大前期研究课题。“韩毅说，今天，又在进博会以检验检测高质量发展为主题，邀请各位专家、学者、企业家以及业内领军人士共同谋划“十四五”期间我国检验检测行业的发展思路和目标任务。

会议强调，要努力推动到2025年基本建立适应高质量发展需要的检验检测体系，努力实现支撑国民经济与社会发展的检测能力显著增强，行业规范运行水平和社会公信力明显提升，涌现一批规模大、水平高、信誉好、服务广的检验检测集团，形成一批检验检测高技术服务业集中连片发展的特色区域，培育一批有国际影响力的检验检测知名品牌。到2035年，建立形成适应现代化市场经济发展需要的检验检测高质量发展新格局。

本次会议由市场监管总局、中国贸促会共同主办，市场监管总局认证认可技术研究中心、中国贸促会贸易促进中心承办。市场监管总局总工程师韩毅、中国贸促会副会长张慎峰出席会议并致辞。

中国工程院院士庞国芳、吉林大学副校长蔡立东、中山大学产业与区域发展研究中心教授梁琦、珠海格力电器股份有限公司党委书记张伟、国投检验检测认证有限公司董事长张玉齐、中检集团董事长许增德等6名代表作主旨演讲。相关检验检测机构代表作重点发言。

(责编：栗翘楚、孙阳)