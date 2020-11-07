科大讯飞在北京举办消费者产品体验活动

作为2022年北京冬奥会和冬残奥会的官方自动语音转换与翻译独家供应商，科大讯飞消费者明星产品讯飞智能学习机、智能录音笔、智能办公本、翻译机、智能耳机等产品和虚拟主播小晴均亮相北京王府井。
本次讯飞带来了多款智能录音笔产品，如讯飞智能录音笔A1、讯飞智能录音笔SR101和讯飞智能录音笔SR702。本次展示的讯飞智能办公本是首款语音人工智能平板电脑，它采用了墨水屏设计，且配置手写笔。讯飞翻译机3.0，这款设备可以实现59种语言翻译，覆盖全球近200个国家和地区。讯飞智能耳机iFLYBUDS是今年9月科大讯飞新推出的产品，作为语音交互的重要入口，讯飞智能耳机除了常规的TWS功能外，最主要的核心功能是：通话实时转写、智能语音拨号和译文对照。讯飞智能学习机，这是一款为K12学生人群推出的产品。科大讯飞基于一套科学有效已验证的智慧学习方法，通过这款智能学习机可以帮助孩子快速找到加分项，实现高效自主学习。
除了上述科大讯飞消费者产品外，虚拟主播小晴也是亮点之一，这是科大讯飞基于语音合成、图像处理、机器翻译等人工智能技术打造的A.I.虚拟主播。小晴可以实现多种语言的实时播报，并且可以与用户面完成面对面的互动交流。
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