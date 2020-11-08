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带动近五十万人就业

非遗扶贫 让日子更有奔头（新数据 新看点）

本报记者  郑海鸥

2020年11月08日05:00  来源：人民网－人民日报
 

　　学会一门手艺，全家有望脱贫致富。包括剪纸、刺绣、绘画、金属锻制、建筑营造等在内的传统工艺类非物质文化遗产，具有带动城乡就业、促进脱贫增收的作用。从2018年7月以来，文化和旅游部支持地方建设非遗扶贫就业工坊，截至目前，全国已建设超过2000所，带动了当地群众脱贫增收。

　　——给人力量：带动近50万人就业，助力20多万贫困户脱贫。

　　“我现在觉得浑身都是劲儿！”——这几年，在非遗扶贫就业工坊学习了临夏砖雕制作技艺，甘肃临夏回族自治州贫困户张宏杰干劲十足。当地不少群众在工坊实现稳定就业，月平均收入4000多元。

　　缺乏一技之长，通常是制约贫困户脱贫增收的重要因素。而实际上，民族地区、贫困地区往往是传统工艺的富集区，特色突出、数量众多的非遗资源正是这里的优势所在。

　　守着资源没饭吃？不，要让资源变资产！文化和旅游部、国务院扶贫办支持设立非遗扶贫就业工坊，就是想办法让贫困户掌握当地的传统工艺，拥有一技之长，让父老乡亲依靠自己的双手就能居家就业、就地脱贫。

　　数据显示，截至目前，各地非遗扶贫就业工坊已带动项目超过2200个，带动近50万人就业，助力20多万贫困户实现脱贫。

　　——给人信心：不仅富口袋，更要富脑袋。

　　地处深山的贵州黔东南苗族侗族自治州雷山县西江镇麻料村，近年来建设非遗扶贫就业工坊，银饰锻制和非遗旅游发展得很红火。但年初受疫情影响，游人减少，银饰滞销。

　　6月份传来好消息，为解决非遗产品销售难题、有效扩大消费，在文化和旅游部、商务部、国务院扶贫办的支持下，几大电商平台联合举办“非遗购物节”，非遗相关单位、企业和非遗扶贫就业工坊在各平台开展销售活动。

　　这次触网的“非遗购物节”让银匠潘仕学很激动，他接受了电商知识培训，也看到了网络销售的巨大潜力。他说，“我们偏远地区的苗族银饰直接对接城市消费，销售渠道更畅通了，对以后的发展充满信心！”

　　在我国各地的非遗扶贫就业工坊里，各有关部门广泛组织开展传统工艺培训，提升村民的产品制作能力、设计开发能力、市场拓展能力；各部门积极举办各类非遗扶贫就业工坊产品展示、展销活动，组织非遗扶贫就业工坊产品进入各景区、景点和公共服务场所，加大线上线下的宣传和营销力度……

　　依托非遗扶贫就业工坊，非遗扶贫的“造血式”扶贫不仅教授村民一技之长，更拓宽其眼界、打开其思路；不仅富口袋，更要富脑袋。

　　——给人奔头：吸引年轻人，焕发新活力。

　　村民牟淑平家住甘肃省陇西县云田镇三十铺村。之前，外出打工是当地贫困户增收的主要渠道，牟淑平和丈夫都外出打工。

　　后来村里成立了陇西刺绣非遗扶贫就业工坊，牟淑平和其他20多名妇女经过培训，成为工坊的成员。

　　传着手艺、赚着钞票，还能守着娃、顾着家，这不仅在物质上有助于父老乡亲脱贫致富，而且在文化上有益于传统工艺的接续传承。

　　“做刺绣能赚上钱，孩子们、老人们都欢喜，村里更热闹、更有活力了。”在湖南省花垣县，许多在外打工的妇女回来了、走进了工坊，她们喜上眉梢，“工作家庭两不误，多好啊！”

　　乡村振兴，离不开年轻人，也离不开文化振兴。非遗扶贫带来的可喜变化，吸引了年轻人返乡，并给乡村振兴注入文化滋养。焕发活力、充满希望的乡村，日子越来越有奔头。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月08日 01 版）
(责编：胡永秋、马昌)
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