中欧班列今年开行已超万列

本报北京11月7日电 （记者丁怡婷）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：截至11月5日，中欧班列今年开行已达10180列，再次创造新纪录，运送集装箱92.7万标箱，同比增长54%，往返综合重箱率达到98.3%，通达欧洲21个国家、92个城市。中欧班列今年开行超万列，战略通道作用更加凸显，为维护国际产业链供应链安全稳定提供了有力支撑。

国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，铁路部门不断提高中欧班列运行效率和品质，研发实施“数字口岸”系统，实现海关、铁路数据网上共享、通关状态自动反馈等功能，极大提高了货物通关效率，开行数量实现8个月持续增长，为经济社会发展加快恢复做出积极贡献。下一步，铁路部门将持续加强货源和运输组织，推动中欧班列高质量发展，为促进中欧贸易发展、助力构建新发展格局提供有力支撑。

《 人民日报 》（ 2020年11月08日 01 版）

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