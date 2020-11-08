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央行发布报告

我国金融风险总体可控

2020年11月08日05:01  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京11月7日电  （记者葛孟超、吴秋余）记者7日从中国人民银行获悉：人民银行近日发布了《中国金融稳定报告（2020）》，对2019年以来我国金融体系的稳健性状况进行了全面评估。报告认为，2019年以来，全球政治经济局势更加复杂严峻，中国经济金融体系面临的外部不确定性有所加大。面对复杂局面，金融系统紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革3项任务，坚持实施稳健的货币政策，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战，持续深化供给侧结构性改革，不断改善金融管理和服务，为促进经济高质量发展创造了良好的货币金融环境。

　　报告指出，2020年，在一系列政策措施的作用下，金融支持统筹推进疫情防控和经济社会发展取得积极成效，前三季度金融体系运行总体平稳，有力支持我国经济实现正增长，国民经济延续稳定恢复态势，充分展现出我国经济金融的强大韧性和巨大回旋余地。总体看，经过治理，中国金融体系重点领域的增量风险得到有效控制，存量风险得到逐步化解，金融风险总体可控，守住了不发生系统性金融风险的底线。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月08日 02 版）
(责编：胡永秋、马昌)
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