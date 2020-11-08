本报北京11月7日电 （记者葛孟超）国家外汇管理局7日公布的数据显示，截至10月末，我国外汇储备规模为31280亿美元，较9月末下降146亿美元，降幅为0.46%。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，10月，我国外汇市场运行保持平稳，市场交易理性有序。国际金融市场上，受新冠肺炎疫情、货币及财政政策预期等因素影响，美元指数上涨，主要国家资产价格有所下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模有所下降。

王春英表示，当前，全球经济环境错综复杂，不稳定性不确定性明显增加，国际金融市场波动性加大。我国经济长期向好，发展韧性强劲，“十四五”时期将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展，将为外汇储备规模总体稳定提供坚实支撑。

《 人民日报 》（ 2020年11月08日 02 版）

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