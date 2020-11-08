来自非洲大自然的味道

在第三届中国国际进口博览会的食品及农产品展区，一个茅草屋造型的展台别具一格。展台上，赞比亚睦朋得野生蜂蜜有限公司带来的非洲蜂蜜、蜂蜡等产品很受欢迎。这已是睦朋得公司第三年参加进博会。

结缘进博会，让这家赞比亚企业收获满满。“2018年首届进博会，每天都有千余人排队品尝蜂蜜，我们获得了500万元人民币订单。”公司产品经理张同阳回忆说，到了第二届进博会，销售额翻了一番——他们签订了总价1000万元人民币的采购合同。公司与中国一些大型药房、超市等建立合作关系，与北京农科院达成协议，共同研发非洲特色农产品。

感受到中国电商市场的蓬勃发展，睦朋得公司开设了线上旗舰店。新冠肺炎疫情防控期间，睦朋得公司的其他海外市场销量受到影响，中国市场的销量则保持了增长。“截至10月底，睦朋得公司今年出口到中国的蜂蜜达到30吨，已超过去年全年对中国市场的出口量。”张同阳说。

在中国市场的快速发展给了睦朋得公司扩大生产规模的信心，也带动了赞比亚当地民众的就业。去年，该公司投放1500只蜂箱给当地蜂农，并从中国订购了加工过滤设备。“疫情防控期间，蜂农收入稳定，成了当地令人羡慕的工作。”公司主管弗雷德里克·乔姆巴说。

截至11月6日，睦朋得公司已在本届进博会上签订总价值1.1亿元人民币的订单。“进博会给我们带来了巨大的发展机遇。”乔姆巴表示，公司将继续向中国市场推广赞比亚优质蜂蜜产品，“让更多中国消费者品尝来自非洲大自然的味道。”

《 人民日报 》（ 2020年11月08日 03 版）

(责编：胡永秋、马昌)