进博会上，各国参展商携新产品、新技术、新服务进行全球首发、中国首展，展品和服务体现国际一流水平，参会的国内企业踊跃采购。有的买走高端商品服务带给国内消费者，有的买到先进技术设备提高自身竞争力。促升级、助创新、补短板、扩消费、拓视野，参加进博会让国内企业受益良多。短短几天时间，不少企业装满“购物车”，虽是各买所需，但大家都奔着同一个目标——拓展视野，合作共赢。

——编 者

促升级——

引进产品技术 增添转型动力

本报记者 赵展慧 马苏薇

原油、塑料、聚氨酯、甲醇、苯乙烯和乙二醇……第三届进博会上，中化集团刚将来自沙特阿美、科威特石油等能源企业的高品质原油装进“购物车”，又与美国、日本、德国、马来西亚等国的大型跨国企业签订协议，引进化工新材料和石化产品，同时在数字化和智能化方面开展合作。

马不停蹄地“买买买”，引进的不仅是产品和服务，还有转型升级的新动力。“我们正以打造世界一流的综合性化工企业为目标进行战略转型，发展模式要转向以科学技术为驱动提升企业竞争力，引入国外高品质产品和先进技术，能够促进国内能源、化工、农业领域的产业链、供应链向高端发展。”中化集团董事长兼中国化工集团董事长宁高宁介绍。

引进之后还要再提升，签约后国内外化工企业将加强协同创新力度，让全球资源更好地与中国市场紧密对接，实现“买全球、卖全球、惠全球”的良性循环。

强强联手、协同创新有助于发挥中外企业各自优势，共同推动产业升级。11月6日，中国医疗器械创新企业微光医疗与医疗科技公司波士顿科学签署战略合作协议，将在冠脉介入腔内影像领域的技术创新、产业融合等方面展开合作。“在冠脉介入影像领域，中外企业加强合作，将为患者提供更多高端、安全、可及的医疗服务。”微光医疗董事长朱锐表示。

助创新——

牵手领先企业 提升研发能力

本报记者 申少铁

18个采购协议！在11月7日举行的进博会国资委集中签约活动现场，中国医药集团有限公司与美敦力、西门子医疗、赛默飞世尔科技等国际知名企业成功签约，采购了各类药品、医疗器械和健康消费品。

国药集团连续3年参加进博会，在前两届进博会上积极邀请外商参展，并组织各级子公司参加进口采购，今年也不例外。为了达成此次采购，国药集团做足功课，不断优化采购方案，并提前与国际行业领先企业达成合作意向。“与国际行业领先企业相比，我国企业在原研药研发、高端医疗器械制造等领域还存在一定差距，需要不断学习提升。”中国医药集团有限公司董事长刘敬桢说。

刘敬桢认为，进博会搭建了向国际领先企业学习的平台，既有助于提升国内企业医药研发效率和创新能力，也有利于提升医疗服务能力，助力健康中国建设。

电子信息等产品也是本届进博会的热门采购领域。航空工业集团旗下的天马微电子股份有限公司此次与多家全球知名设备、材料供应商签署了采购协议，将为企业后续开展新产品设计和制造、新技术突破与创新、前瞻性资源保障等方面提供有力支持，推动“中国显示”增强全球竞争力。

补短板——

找准技术差距 明确发展方向

本报记者 齐志明

“上届进博会，我们签订了2000多万美元订单，今年计划扩大采购量。”来自江西省交易团南昌分团的江西智方国际贸易有限公司总经理李建云说，这些天他带着一起参会的几家省内重点医院，把医疗器械及医药保健展区逛了个遍。从通用电气到西门子，从飞利浦到瓦里安，每到一个感兴趣的展位，大家都要“泡”上数小时，与参展商深入交流、洽谈合作。

本届进博会聚集了各国医疗设备领域的龙头企业，大量前沿的医疗产品和设备令医院代表们目不暇接。“带着医院代表逛展，能够更好地根据医疗需求采购进口产品。同时我们也看到了自身技术上的差距，能更清晰地找到补短板的方向，激发自主创新动力。”李建云说，将来公司要引进更多高品质的医疗设备和耗材，助力医院提供优质医疗服务，更好地满足老百姓健康需求。

在戴尔科技集团展位，最新发布的第五代存储系列产品引人瞩目。前来咨询洽谈的国内企业纷纷表达了开展合作、协同创新的意愿：“戴尔展示了数据中心等产品组合和解决方案，能更好地帮助我们实现数字化，增添发展动能。”

扩消费——

采购全球美食 送上百姓餐桌

本报记者 罗珊珊

11月6日上午，光明食品集团携旗下良友集团、糖酒集团、蔬菜集团等数十家企业在进博会现场完成5批次、21个项目的集中签约。从新西兰牛羊肉、阿根廷红虾到欧洲甜品美酒，光明食品集团采购全球诸多美食，借助自身丰富的线上线下销售网络，将世界各地的优质食品送上中国消费者的餐桌。

“作为一家集现代农业、食品加工制造、食品分销为一体的综合食品产业集团，我们聚焦实施高蛋白食品战略来采购海外优质食品资源，让中国消费者不仅吃到美味，还要吃得健康。”光明食品集团党委书记、董事长是明芳说。

如何延长“进博时间”，让中国消费者持续享受新鲜美味的全球食品？光明食品集团也带来了新方案。在签约现场，光明正式发布“6+365交易服务平台”，搭建全球食品集成分销平台，提供从全球食品资源采购、进口贸易交易、数据信息分析到进口报关、供应链服务等一站式解决方案，助力海外商品拓展中国市场，更好地满足中国消费者不断升级的餐饮需求，加快国内消费升级步伐。

拓视野——

一路看一路学 长见识真解渴

本报记者 赵梦阳

“这是我们第三次来进博会了，参展企业、世界五百强企业越来越多，展出的技术和设备越来越先进，一路看一路学，长见识真解渴！”伊东新（德阳）线缆设备有限公司总经理张纺这几天一直扎在各大展区里，通过跟参展商交谈，深入了解学习装备制造业的最新技术和发展趋势。

伊东新是一家电工线缆装备制造企业，近年来不断加大与国外电线电缆设备厂家合作，已经共同研发出铝合金杆连铸连轧生产机组等多种产品，销往全球20多个国家和地区。

“企业要实现高质量发展，还面临不少问题和挑战，需要引进、合作研发更多先进技术和高端装备。”张纺说，自己是带着问题来逛展的，希望通过进博会这个平台拓展视野，与国外企业达成更多合作。

众多新产品新技术集中亮相，很多像张纺这样的企业家在兴奋之余也深感责任重大：“进口国外展商的优质产品和服务，会倒逼我们加快自主创新，加速转型升级，提升中国制造的竞争力！”

图片说明：

图①：11月6日，第三届进博会举行“一带一路”沿线贸易洽谈会，中国采购商与阿根廷一家葡萄酒庄参展商（右）进行洽谈。

侯 宇摄（影像中国）

图②：11月5日，参会者近距离观看无水再生纸系统生产纸张的全过程实物展示架。

新华社记者 方 喆摄

图③：11月5日，采购商在展台与参展商洽谈。

影像中国

图④：11月4日，汽车展区，一台搭载小马智行全新一代L4级软硬件融合自动驾驶系统的汽车在展出。

人民网记者 翁奇羽摄

图⑤：第三届进博会举办场馆国家会展中心（上海）南广场花团锦簇。

人民网记者 翁奇羽摄

《 人民日报 》（ 2020年11月08日 05 版）

(责编：胡永秋、马昌)