原标题：全球尖端医药产品扎堆首秀进博会

本报记者 马婧

智慧无人疫苗接种舱、无创肿瘤可穿戴治疗设备、超轻超小的便携式呼吸机……在第三届进博会上，参展企业纷纷带来全球最新医疗设备和医药产品，并展示中外合作新成果。本届进博会医疗器械及医疗保健展区共有300余家企业参展，其中500强及龙头企业有70多家。

在第三届中国国际进口博览会医疗器械及医疗保健展区，新升级的达芬奇手术机器人现场展示，图为达芬奇手术机器人机械臂系统部分。本报记者 邓伟摄

全新升级

达芬奇手术机器人令人期待

“这个手术机器人的手好灵活，这么小的皮筋都可以捏起来。”在复星健康展台，正在“做手术”的达芬奇手术机器人吸引观众们围观。作为进博会的老朋友，达芬奇手术机器人已经连续三年参展，而且每年都会迎来全新升级。

和以往不同的是，今年亮相进博会的达芬奇手术机器人采用达芬奇SP系统，这种技术专为通过狭窄深入路径到达人体深处组织而设计。“以前需要在肚子上切好几个切口，现在只需一个切口就能完成手术。”现场工作人员说，目前，这款设备还未在中国上市，这次进博会展出是国内首次亮相。

自美国FDA首次批准达芬奇SP手术系统以来，直观医疗公司对该平台逐步进行了改良。在进博会亮相的这款手术机器人包括三把多关节可转腕的器械和首个达芬奇全转腕的三维高清摄像头。通过单个机械臂，器械和摄像头可以穿过同一个套管进入体内，并实现灵活定位。

八年酝酿

首支“中德混血”猪瘟活疫苗诞生

合作抗疫和创新疫苗是第三届进博会的热门话题。除了人类新冠病毒疫苗，一支动物疫苗同样成为明星展品。昨天，一支名为“茵温净”的猪瘟活疫苗在进博会现场正式发布，它不仅是防治经典猪瘟的有力武器，同时也是第一支由跨国药企和国内科研机构联手研发的猪瘟疫苗。

值得一提的是，这支疫苗专为中国养猪业“度身研发”，是八年磨一剑的结果。早在2012年，跨国药企勃林格殷格翰在中国成立亚洲动物保健研发中心时，即确立了“植根中国、服务中国”的目标，猪瘟疫苗研发成为首批立项项目。此后，经历了工艺开发、实验室多种试验、临床试验等复杂过程，茵温净终于在今年6月获得中国农业农村部批准的《新兽药注册证书》，成为第一支由跨国药企和国内科研机构联手研发的猪瘟疫苗。

“茵温净”猪瘟活疫苗虽然融入了欧美技术基因，但其实是一支百分之百本土疫苗，因为从研发、生产至销售，全部在中国完成，预计2021年初将正式供应国内市场。

连续参展

“抗癌利器”今年在华上市

在医疗器械及医药保健展区，医科达带来的全球首台高场强磁共振放疗系统Elekta Unity是进博会的“老朋友”，已经连续两年参加进博会，自前年进行亚洲首秀后，这款设备便在中国开展临床试验和测试，今秋正式获得国家药品监督管理局的批准，成功在中国上市。

医科达公司由伽玛刀创始人Lars Leksell于1972年创建成立，总部设在瑞典斯德哥尔摩。如今，医科达公司已经深耕中国近40年。

在以往的放疗过程中，医生通常根据治疗前的CT影像制定治疗计划并进行放射治疗引导。事实上，由于治疗、疾病进展或退行以及呼吸和消化等正常生理活动，肿瘤无时无刻不在改变大小和位置，而传统治疗方法无法实时捕捉瞬息万变的肿瘤状态。

Elekta Unity的出现解决了这一长久困扰放疗医生的难题，率先实现了在肿瘤放射治疗过程中实时、高分辨率地显示和追踪肿瘤变化，使放疗医生能够在线调整治疗计划，对目标肿瘤进行“精确制导”的打击，进而实现真正的精准、个性化自适应放疗。

医科达方面介绍，由于临床实验治疗效果良好，目前几家临床实验合作伙伴和国内多家肿瘤医院都已决定采购Elekta Unity，其中，中国人民解放军总医院已走完相关招标流程，与医科达公司完成采购合同的签署。

“进博会展示了中国坚定扩大开放，为全球经济复苏注入新动力的信心和决心。”医科达中国区总裁龚安明表示，“中国是医科达在全球最重要的市场之一，我们将继续深耕中国市场，充分利用本土化创新成果赋能中国放疗领域的智慧转型，让更多患者重返健康之路，为‘健康中国2030’的实现贡献力量。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)