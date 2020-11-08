原标题：央企意向成交金额将超上届

本报讯（记者 潘福达）第三届中国国际进口博览会召开以来，作为“买买买”的主力军，中央企业开启全球“大扫货”模式。国资委副主任任洪斌表示，本届进博会中央企业交易团意向成交金额将超过上届进博会水平。

据介绍，初步摸底，中央企业参会期间将与几十个国家和地区的企业签署意向采购协议，技术装备类、医疗健康类、服务贸易类比第二届有所增加，特别是从亚洲、非洲、南美洲发展中国家意向采购的金额会增长一倍以上。

中国兵器装备集团旗下长安福特与福特汽车签署了8.14亿美元零部件采购协议，双方合作将加速长安福特新产品投放，为中国市场引入更多满足消费者需求的产品。

东航于进博会首日签约完成民航首单，与CFM国际公司签署了LEAP-1A航空发动机小时包修协议及6台备用航空发动机的采购协议，并与霍尼韦尔签署了131-9A型辅助动力装置（APU）的采购协议。两项采购同属展会展商交易签约，总金额超过11亿美元。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)