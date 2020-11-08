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难抵进博诱惑，中国企业大手笔“买全球”

沈文敏

2020年11月08日09:09  来源：人民日报中央厨房
 

大江东图片.jpg

这几天，国家会展中心各场馆人头攒动，除了3000多家国际参展商，还吸引了众多国内企业。“买买买”不停，都是“大手笔”采购。大江东工作室目睹中国企业在进博会频频出手，为国内外合作寻求商机，更助力构建“双循环”新发展格局，企业也从进博机遇获益匪浅。

让法国葡萄酒、土耳其果汁的芳香从天到地——开放分享“中国机遇”

开展首日，东航成功签约2项航空大单，总金额超过11亿美元。今年进博会，东航深挖新产品、新技术，搜罗航空产业链“全球好物”，不断满足企业自身发展需求和服务旅客消费升级，进一步提高签约含金量，签约合同从上届14个扩大到23个，总金额超过上届。

口感醇正的土耳其橙汁、回味悠长的法国葡萄酒……独具各国风情的优质产品，在这个开放共赢大舞台上绽放光芒。谈及蒂美汁食品工业贸易公司和法国费朗FERRAUD酒庄这两个参展商与进博会的缘分，东航堪称“红娘”。

同往届一样，东航集团交易分团除了自己“买全球”，还配合进博局招展工作，积极促成外商参展，分享中国机遇。土耳其蒂美汁橙汁和法国费朗酒庄在东航积极沟通邀请下，首次成为本届进博会独立参展商。

这则招商故事别有一番风味。费朗酒庄第五代传人伊弗-多米尼克?费朗先生起初没想过来参加进博会——远赴上海，展品运费、展台、租金、酒店等开销，酒庄不得不考虑衡量。是什么让他下定了决心——“我看到了与东航、与进博会合作的无限潜能。”

双方结缘始于2015年。东航当年在全球范围内甄选头等舱、公务舱葡萄酒，而费朗酒庄以其卓越品质和极高性价比，最终确定为航班用酒。与东航合作后，费朗酒庄知名度突飞猛进，多次接到东航旅客询问，对在航班上喝到的葡萄酒印象深刻，甚至寻味而来，亲访酒庄采购美酒。

在东航的牵线搭桥下，法国费朗酒庄首次独立参展进博会  税宁摄

在本届进博会前期招商工作中，东航集团交易分团主动联系费朗酒庄，经过一系列沟通交流和积极筹备，酒庄接受了东航邀请，携十余款产品前来，成为独立展商。“与东航的合作，极大拓宽了酒庄销售渠道，这次进军进博会，希望打开更广阔的潜在市场。”伊弗-多米尼克?费朗先生说。由于疫情，他无法亲自前来上海，东航派出专业工作人员全程对接、全程保障这个展台在进博会的展示活动。东航以客为尊的服务理念，让伊弗-多米尼克?费朗先生没有了后顾之忧。

第二届进博会，东航就与土耳其蒂美汁开启了双方长期合作，成为蒂美汁品牌非浓缩还原（NFC)系列产品中国大陆地区总代理。在去年进博会期间的央企合作论坛，东航与蒂美汁签约橙汁采购意向协议颇受瞩目，蒂美汁方面记忆犹新。东航还携蒂美汁在国内重点媒体亮相，让蒂美汁心怀感激，也为成为进博会参展商埋下了伏笔。

东航集团交易分团秘书长、东航进出口总经理张红说：“通过进博会，东航国际采购业务视野更广阔，东航的‘朋友圈’也更大了。今年进博会，东航带领‘老朋友’结交‘新朋友’，在开放共享中继续实现互利共赢。”

丹麦猪肉，线上线下飘香上海人春节餐桌——疫情下的合作共赢

在食品区展馆，叮咚买菜采购专家正和丹麦皇冠公司聊得热乎。此丹麦皇冠，并非国人熟悉的丹麦皇冠曲奇饼，而是有130多年经营经验的全球最大猪肉出口商，因其世界级的食品安全管理、先进的技术和专业的屠宰享誉全球。

叮咚买菜和丹麦皇冠，是患难见真情的真‘兄弟’！”叮咚买菜采购专家程正新说。今年2月疫情最严重、猪肉资源最短缺的时候，叮咚买菜为了保障市民菜篮子，联系了丹麦皇冠等猪肉供应商，希望增加供应。丹麦皇冠员工们春节只放了4天假，全部召回加班，每天供应叮咚买菜超1万盒猪肉，且维持原价，有效缓解了猪肉紧缺。

“能结识这么靠谱的供应商，正是源于进博会牵线搭桥。”程正新回忆，2019年进博会上，叮咚买菜偶然了解到丹麦皇冠在中国开设了第一家猪肉加工厂，决定直接和该厂合作，免去中间商环节。经过实地考察和对接工作，很快丹麦皇冠猪肉产品就在叮咚上线了。

中国人讲究投桃报李，今年进博会，为帮助丹麦皇冠扩大销量，让更多人了解其产品，叮咚买菜做了很多努力。比如优化详情页，增加品牌宣传、源头养殖等优势介绍，制作视频给消费者直观感受——丹麦皇冠是叮咚买菜肉类商品中，唯一有视频介绍的产品，还举办厂商周推广品牌。

“我们在进博会深入考察丹麦皇冠的猪肉产品，决定将之前采购的3类商品，扩展到10类。”程正新说。

今年6月，叮咚买菜还与丹麦领事馆签署战略合作备忘录，将丹麦皇冠列为叮咚买菜战略合作伙伴，享有全国供应商权益，叮咚买菜表示：“不管我们的前置仓开到哪个城市，都会为你们的产品留一个位置。”

叮咚买菜“买手团”在详细了解进口生鲜产品  张慧摄

“作为一家生鲜电商平台，叮咚买菜致力于通过数字化供应链+农业供给侧升级为全国消费者送上来自全球的美味食材。借助进博会，我们有更多机会去认识、发掘国外优质生鲜，持续丰富国内消费者餐桌。我们也希望借此机会，能够与国外优秀同行、合作伙伴交流学习，互惠发展，持续推动国内生鲜行业数字化、全球化建设。”叮咚买菜创始人兼CEO梁昌霖表示。

直播带货首现进博会，打造全球合作“机遇平台”

“我去三亚玩，晒伤很严重，就是用这款倩碧无油版，恢复得不错。”开展第一天，博主“比尔盖茨喵”在位于上海综合形象展区的小红书直播间，开启首场直播，这也是本届进博会首场现场直播带货，吸引了国内外参展商家和观众的热情围观，称赞博主的分享很“种草”。

本届进博会期间，将有近20位小红书博主，现场带领网友“云逛进博”、“云探店”上海中华老字号，并现场为进口品牌直播带货。欧莱雅集团也将在小红书直播现场发布四个全新香水品牌，显示出国际品牌对于中国互联网内容平台的重视。

小红书博主在进博会现场直播带货  张静摄

比尔盖茨喵是一位美妆时尚博主，她在进博会现场推介了20多件进口商品，大都是她日常使用的产品。“这也是对小红书分享式直播特色的展示，用真实体验为网友种草，为品牌带货。” 小红书公共政策部总经理熊键说。

不但卖货，也助力扩大进博会影响力。直播首日，小红书在社区上线专属话题主推“云逛进博会”，实现了进博会线上线下互联。

“世界那么大，我想去看看”——进博会成为一个两全其美的窗口：国人藉此看世界，老外也藉此看中国。

11月5日，食品类电商直播系列活动成功举办。本届进博会因疫情限流，有的采购商错过办证难以亲临现场。为免除遗憾，主办方精心组织电商直播，“足不出户，一机在手，购享全球”，有“不用进馆胜似进馆”的“云逛展”，一键轻松购享“全球好物”。来自新西兰的纯天然乳制品、蜂蜜、葡萄酒，俄罗斯和乌克兰的葵花籽油，巴西牛肉及200多个国家和地区的几千种优质食品农产品，纷纷在活动直播间与消费者见面。

国内首发的“云食界”电商平台，以B2B+B2C组合模式，多方合作、多平台联动、多地域直播、多主播聚力，服务进博会食品和农产品企业，与上万会员企业无缝对接，主播通过720°虚拟展厅，链接国外产地，展馆、采购商和消费者，为进口食品进入中国市场云对接，云签约。利用平台上万家采购商大数据信息，精准对接进博会参展企业，为他们寻找国内代理经销商，联合网红直播带货，把国外优质食品和农产品推介给中国消费者。

5G与直播电商的实力结合是本次进博会的一大亮点。如正步联手绿地全球商品贸易港打造的直播生态基地，为中外消费者提供多元线上体验与优质购物选择，成为进博会的一大热门。

本次进博会力图“线上+线下”化危为机，打造全球合作机遇平台，为世界经济发展注入一针强心剂。不少中国企业抓住进博契机，通过资源互补，持续扩大进博会溢出效应，打造出线上、线下“6天+365天”一站式交易服务平台，营造永不落幕的进博会。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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