今天是进博会正式开展的第三天，海叔海妹逛遍了各大展区，走断了腿，为大家找到了进博会最好吃、最好玩的展品，奉上了这份攻略，还不快收下！

“这个好好吃啊！”

在食品及农产品展区，海妹吃到了来自韩国的最辣拉面——三倍辣的火鸡面，直呼过瘾！还喝到了日本的一番榨啤酒，瞬间一扫疲惫。

麒麟啤酒展台

连续三年参展的上好佳带来了在菲律宾、印尼、越南等国家热销的产品，希望让中国消费者品尝到来自世界各地不同风味的零食，带给消费者不一样的味觉体验。

上好佳展台

担心发胖？全球最大的动物营养品和农产品制造商嘉吉打造了一场健康饮食盛宴。200平方米的展台内，大豆蛋白做的鸡块、牛肉饼，零卡路里糖浆做的饮料，满满两大冰冻柜的烘焙甜品，充分展示着公司的健康饮食理念。

还有法国大厨现场制作的甜点、来自亚马孙雨林的果汁冰冻棒、意大利第一酒庄的葡萄酒……海叔海妹在这里饱餐一顿！

工作人员正在直播展示希腊酒

“好想买这个！”

在消费品展区，各类美妆、护肤展品令海妹流连忘返。

在花王“我的第二层肌肤”体验台前，人们排起长队。这款护肤“黑科技”产品能够在肌肤表面喷洒直径小于1微米的超细纤维薄膜，随肌肤张弛而动，保持肌肤水油平衡。

亚洲首发的欧乐B“云感刷”，具有突破性的微震科技，为用户带来更舒适刷牙体验。在智能显示APP上，还能实时看到每颗牙齿情况。

在雅诗兰黛的“水晶宫”里，三大高端前沿新品在中国首发。贵妇品牌“海蓝之谜”发布新品鎏金焕颜夜间修护霜，结合了温感双融科技，能精准感知夜间肌肤的内在温度变化。

还有全系列的口红、眼影、粉底液等美妆产品，吸引了不少女性观展者现场试妆、现场“种草”。

雅诗兰黛展台

“买不起买不起！”

海妹误打误撞来到了钻石与宝石精品馆，被这里的“贵气”吓了一跳。

为亚洲小姐打造的钻石宝石权杖上，手工镶嵌了3003颗天然钻石及莫桑宝石，天然钻石总重达100克拉，莫桑宝石总重59.3克拉。

法国珠宝品牌卡洛芙公司带来了价值3700万美元的88克拉黑钻，成为全场焦点。

还有创下吉尼斯世界纪录的“镶嵌最多钻石太阳眼镜”，共镶嵌了3088颗天然钻石，总重达16.95克拉。

走了一圈，海妹确认，这是海妹买不起的气息。

镶嵌最多钻石的太阳眼镜（李力摄）

三天的时间里，虽然海叔海妹走断了腿，但吃到了好吃的、见识到了好东西，收获满满，不枉此行！

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)