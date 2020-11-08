中国将公布10月CPI “双11”快递高峰期将至

中新经纬客户端11月8日电 (赵佳然)“双11”大战已提前开启，下周，除了准备充足“剁手”预算，还有这些重磅财经事件可能影响你的“钱包”，我们一起提前看！

数据发布

下周，中国将发布10月M0、M1及M2数据，以及10月CPI、PPI等数据。美国将发布10月CPI、PPI等，德国将发布11月ZEW经济景气指数、10月CPI等数据。

市场热点

一、10月CPI、PPI、M2等数据将公布

11月10日，10月CPI、PPI将公布。多家机构预计，10月CPI有望持续收窄。此外，11月11日将公布10月M0、M1和M2数据。

中金公司日前发布研报，预计10月CPI同比增速从上月1.7%降至0.5%左右，11月可能进一步下行。但非食品价格同比增速或较为平稳，服务价格同比增速可能改善。预计10月PPI环比维持正增长，同比降幅从9月2.1%小幅收窄至2%。

东吴证券发布研报称，中国PPI回暖的态势依旧强劲，消费和投资加快恢复，9月份制造业PMI环比上涨0.5%，预计10月PPI降幅收窄，预计同比收于-2.10%。此外，预计10月M2收于10.5%。

二、“双11”快递高峰期将至

国家邮政局举行快递业务旺季服务保障专题新闻发布会。据介绍，2020年的旺季范围自11月初至2021年春节(2月12日)前夕，共计103天。其中，“双11”期间(11月11日至16日)将出现旺季峰值，预计日均快递业务量达4.9亿件，约是日常业务量的2倍。

国家邮政局称，今年是邮政快递业第11次系统组织迎战快递业务旺季。目前企业已经新增了49万临时用工人员、10万辆汽车和539万平方米处理场地，加大运能储备，新增高铁运快件线路。

三、第四季度凭证式储蓄国债10日发行

据财政部消息，四季度储蓄国债将于10月10日、11月10日分别开始发行，10月10日发行电子式储蓄国债，期限3年、5年，按年付息。11月10日发行凭证式储蓄国债，期限3年、5年，到期一次还本付息。

据悉，两期国债按照面值向个人发行，销售面值须为百元的整数倍。两期国债为记名国债，记名方式采用实名制，可以挂失，但不可流通转让。两期国债发行期内不得提前兑取，发行期结束后可提前兑取。提前兑取业务只能通过承销团成员营业网点柜台办理。

四、央行公开市场3200亿元逆回购到期

Wind数据显示，下周(11月7日至11月13日)央行公开市场有3200亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期500亿元、1200亿元、1200亿元、300亿元、0元，无正回购和央票等到期。

股市前瞻

一、新股机会

Wind数据显示，下周，2只新股将首发上市，8只新股将进行网上申购。

11月9日(周一)，N万通(股票代码830839.OC)及N豪森(股票代码：688529.SH)即将上市。其中，N万通是一家致力于液压机械产品设计、研发与制造的专业设备生产企业；N豪森主营智能化装备、装配技术及成套定制化产品的综合解决方案。

11月9日另有3家公司申购，分别为德众股份(股票代码：838030.OC)、康平科技(股票代码：300907.SZ)和汇创达(股票代码：300909.SZ)。

11月10日，诺思兰德(股票代码：430047.OC)将进行申购。

11月11日有3只新股申购，分别为仲景食品(股票代码：300908.SZ)、明新旭腾(股票代码：605068.SH)和中控技术(股票代码：688777.SH)。

11月12日，立方制药(股票代码：003020.SZ)将进行申购。

二、机构看市

广发证券：如何把握出口链的“扩产”周期？

A股剔除金融三季报利润增速-5.92%(中报利润增速-25.04%)。A股非金融录得03年以来历史最高的Q3单季环比增速，我们修正全年A股盈利预测。在不发生疫情影响大规模资产减值的假设下，预测A股非金融全年净利润增速至两位数增长。

整体来看，20年“三表修复”+产能出清，但中长期经济增长预期较弱，企业“扩产”万事俱备，尚欠东风；结构来看，疫情重塑全球产业链，中国出口链景气预期持续改善，有望开启新一轮“扩产”周期。

华金证券：资金总量略微收缩，增配部分顺周期板块

展望来看，可能A股资金总量会趋向平稳；10月新股发行总额较此前月份有所下降，同时，产业资本10月当月减持速率也有所下行，预计将降低A股资金的收缩压力。但有一点值得注意，当前公募基金仓位、尤其是偏股型基金仓位依旧处于相对高位，未来可能会面临一定的仓位收缩压力，需要持续观察基金发行带来的增量资金能否覆盖可能的基金仓位波动。

三季度至今资金偏好的变化趋势：中短资金转向顺周期和可选，而中长资金对于顺周期关注度有所提升、且科技消费内部持仓意向出现分化。

西南证券：2021年数字经济增长新动能

海外行业选股思路随着互联网行业进入下半场，巨头间竞合成长和做大生态的需要，提出：关注巨头私域流量的生态开放红利，关注中国互联网企业的认知差距，关注互联网模式海外的降维输出等差异化观点。

展望2021年，继续关注中国互联网企业和外溢产业，在国内的高质量增长和海外的新增量扩张。随着国内疫情的不确定性下降，消费互联网领域重点关注疫情影响的习惯固化，产业互联网领域重点关注价值创造和C端融合。随着海外疫情的不确定性反复，继续关注“宅经济”行业在海外的行为固化，以及国内互联网模式的低维渗透。主要关注三个增长点：流量生产和精准定向分发、数据生产要素和产业化、外交地缘优势红利。(中新经纬APP)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)