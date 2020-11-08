报告：超五成高净值人群未来一年有置业计划

中新经纬客户端11月7日电 11月7日，中信银行私人银行与胡润研究院联合发布《探索·主动·更新——2020中国高净值人群需求管理白皮书》(Chinese HNWI Post COVID-19 New Normal)(下称《白皮书》)显示，高净值人群金融投资热情在疫情后提高67%。

三成将减少全球金融投资

《白皮书》指出，全球资产配置热情褪去，未来保持观望或进一步收缩。疫情导致全球经济不确定性增加，高净值人群未来全球配置总体呈减弱态势。从全球金融投资趋势看，三成高净值人群未来将选择减少全球金融投资，五成高净值人群将保持观望态度。从全球非金融资产配置趋势看，出售国际房产比例也升至32%，为2019年的三倍。

《白皮书》指出，后疫情时代，中国香港超越美国，成为最受青睐的跨境资产配置目的地，选择比例从去年的40%提高到45%，选择美国的比例从去年的61%下降到40%。投资美国的热情在4年中下降近五成，但比例仍然超过英国、日本、瑞士、法国四个国家之和。

超五成未来一年有置业计划

《白皮书》显示，过半高净值家庭资产配置偏爱金融资产，且资产等级越高，家庭金融资产比重越高。56%高净值人群金融资产配置比例超过五成，5000万是高净值家庭资产配置拐点，当资产超过5000万以上，资产配置中金融资产比例开始明显提升。总资产1亿以上的高净值人群中，65%的家庭金融资产配置占比在60%以上(相当于配置了6000万元以上的金融资产)。

《白皮书》显示，疫情后，金融投资热情比去年提高67%。储蓄和现金(86%)、股票(84%)、基金(78%)、保险(57%)及理财产品(54%)等配置热情均提升。

《白皮书》显示，超五成高净值人群未来一年有置业计划。房产配置作为稳定的资产保值类型仍受高净值人群青睐，尤其是国内一二线城市房产。

图片来源：2020中国高净值人群需求管理白皮书

低龄留学热降温

《白皮书》提到，国际教育的需求，作为高净值家庭中长期规划，并未改变。疫情不会改变留学规划，但或推迟留学阶段，国内国际学校或成为过渡站。对于正在留学的家庭，超过七成选择继续完成学业，26%选择暂缓留学。对于计划留学的家庭，超过九成家庭不会取消留学规划，但留学时间点会考虑推迟。

《白皮书》提到，低龄留学热降温，高中阶段出国留学的意愿下降五成，研究生阶段出国留学比例(41%)是去年的8倍，上升到过去5年来最高。

《白皮书》提到，美国(56%)、英国(44%)仍然是中国高净值家庭首选的留学国家，加拿大吸引力在下降。专业选择上，最青睐商科(58%)，其次是数学/计算机专业(31%)。

医疗健康服务成最希望获得非金融服务

《白皮书》指出，“健康第一”成为疫情后高净值人群人生目标的首位，且健康管理呈现年轻化趋势。后疫情时代，医疗健康服务(72%)成为高净值人群最希望获得的非金融服务。25~35岁年轻群体更愿意体验私人银行提供的医疗健康服务。值得注意的是，涉及高净值人群个人或家庭层面的税务或法律咨询成为新兴需求。

图片来源：2020中国高净值人群需求管理白皮书

《白皮书》指出，高净值人群对高端体检项目表现出较强兴趣。肿瘤筛查(66%)是高净值人群最感兴趣的体检项目，其次是基因检测(59%)。(中新经纬APP)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)